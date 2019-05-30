Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı ilanı yayımladı - Başvurular ne zaman?
Tarım Kredi Kooperatifi resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İzmir Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda belirtilen illerde istihdam edilmek üzere kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine bağlı şehirlerde istihdam etmek üzere 60 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. 10 Haziran.2019 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 21 Haziran 2019 günü saat 18.00’e kadardır. Başvurular adayın ikamet ettiği il bazında; Lisans, Önlisans ve Ziraat Mühendisi kategorileri olarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Adaylar son ikamet ettiği il dışında başvuru yapamayacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 11.07.2019 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (11.07.1989 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
Adaylar, ikamet ettikleri il sınırları içerisinde değerlendirilmek üzere, Bilgi ve Başvuru formunda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2017 yılı KPSS (Lisans) veya 2018 yılı KPSS (Lisans) sınavlarının herhangi birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, Önlisans mezunu adaylar için ise 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alanlar başvuruda bulunabilir.) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her il için tespit edilen ihtiyacın beş katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
İstihdam edilecek Ziraat Mühendisi sayısının 5 katı mülakata çağrılacaktır.
Mülakata çağrılacak Ziraat Mühendislerinin belirlenmesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olan Ziraat Mühendislerinin mülakat sırası ise Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi sınavında yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle belirlenecektir.
Bu şekilde mülakat için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde bu sayı (5 katı), Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi olmayıp da KPSS (2017/2018 KPSS-P3 puan türü) sınavından en yüksek puan alanlardan başlanmak suretiyle tamamlanacaktır.
Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50.-TL sınav ücreti alınacaktır. Adaylara sınav ücretinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.
İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.
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