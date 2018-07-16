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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Tarım istihdamdaki gücünü koruyor

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Tarım istihdamdaki gücünü koruyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdamdaki gücünü koruduğunu belirterek, "Tarım, nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü." ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, tarımda istihdamın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen istihdamdaki payının hala çok önemli olduğuna dikkati çekti. 

Nisanda toplam istihdamın yüzde 18,3'ünü tarımın karşıladığına işaret eden Bayraktar, söz konusu ayda tarımda 2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin kadının istihdam edildiğini vurguladı. 

Bayraktar, şunları kaydetti: 

"Nisan ayında tarım, kadınlarda işsizliği 3,5 puan düşürerek yüzde 15,8'den yüzde 12,3'e, erkeklerde 1,2 puan düşürerek yüzde 9,5'ten yüzde 8,3'e, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürerek yüzde 11,4'ten yüzde 9,6'ya indirdi. Tarımda istihdam her yıl temmuz ve ağustosta zirveye ulaşıyor. Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdam da gerilemeye başlıyor. Ocak-şubat aylarında en alt düzeye iniyor. Tarım, nisanda 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı." 

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