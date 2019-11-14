Tarım desteği 22 milyara çıkıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarımsal destekleri 2020 yılında yüzde 36.7 ile en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkarıyoruz.
Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54.5’ini tarımsal desteklere ayırdık” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan Bakan Pakdemirli, önümüzdeki yılı bakanlık için dijitalleşme yılı olarak tasarladıklarını aktardı. Tarımda dijital kayıtlılıkla üretimde ve gıda sanayisinde beklenen gelişim ve verim artışının en kısa yoldan sağlanacağını belirten Pakdemirli, “Tedarikten lojistiğe kadar bütün süreci optimize edecek bir sistemi tanımladık. Erken uyarı sistemleriyle ürün ve girdi fiyatlarının takibini, küçük ölçekli işletmelerin üretim ve fiyat alanında karşılaşabilecekleri sorunları önceden tespit ederek, geleceğe yönelik alınması gereken tedbirleri alacağız” diye konuştu. Pakdemirli, 21 Kasım’da kapanışı yapılacak Tarım Orman Şurası’yla tüm paydaşlardan gelen bilgi ve önerileri damıtarak bir yol haritası çizeceklerini vurgulayarak, tarım ve hayvancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yıla ışık tutacaklarını söyledi.
Komisyon üyesi milletvekillerini de şuraya davet eden Bakan Pakdemirli, 2002’de 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin 2018 yılında 14.5 milyar ve geçen yıl da 16.9 milyar liraya çıktığını kaydetti.
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