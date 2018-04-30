Tarım bizim için milli meseledir

EDİRNE’nin tarımsal üretim açısından çok önemli bir il olduğunu kaydeden DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, kentin yüzde 61’inin tarım alanı olduğunu, yani şehirdeki her 100 metrekarenin 61 metrekaresinde tarım yapıldığına dikkat çekti.

PATATESİ SADECE HAŞLARIZ

Üretim deseni itibariyle temel tarımsal ürünler denilen tarla bitkileri grubunun en önemli üretim bölgelerinden birinin Trakya olduğunu dile getiren Koçak, “Buğday gibi insan beslenmesindeki en temel ürünün iller bazında verimlik sıralamasına baktığımızda ikinci sırada Tekirdağ, dördüncü sırada Kırklareli, beşinci sırada ise Edirne yer alıyor. Yani buğdayda ilk 5 en verimli ilin 3’ü Trakya Bölgesi’nde bulunuyor. Bunun dışında Trakya tarımı dediğimiz zaman akla ilk yağlı tohumlu bitkiler geliyor. Yağlı tohumlar Türkiye’nin kendine yeterlilik oranın en düşük olduğu tarımsal ürün grubu. Burada ayçiçeğinin ayrı bir önemi var. Çünkü ülkemizde toplam sıvı yağ tüketiminin yüzde 84’ünü ayçiçeği yağı oluşturuyor. Toplam yağlık ayçiçeği üretiminin en yüksek olduğu ilk üç il ise Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli. Üretimin yüzde 45’ini Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerimiz tek başına karşılıyor. Ayçiçeğinde Türkiye’de yapılan üretim, ihtiyacın yüzde 67’sini karşılayabiliyor. O yüzden üretilen ayçiçeğinin değerini hepimizin çok iyi anlaması gerekiyor. Çeltikte de Türkiye’nin kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 70. Yani yüzde 30’u ithal ediliyor. Üretimin yüzde yedisini Edirne sağlıyor. Bu çok çarpıcı bir rakam. Yani Trakya eğer ayçiçeği ve çeltikte üretim yapmazsa biz patatesi ancak haşlarız. Pilavı yiyemeyiz” dedi.

ÖRNEK OLABİLİR

Türkiye tarımının en temel sorunlardan birinin, ortalama işletme ölçeğinin küçüklüğü olduğunu söyleyen Koçak, “Bu küçük işletme yapısının yol açtığı verimsizliği giderecek en önemli unsur da örgütlenme. Edirne ve genel olarak Trakya Bölgesi de örgütlenme konusunda Türkiye’nin en başarılı örneklerinden birini sergiliyor. Bu coğrafyadaki yağlı tohum üreticileri tüm tarımsal sorunlarına kooperatifçilik mantığının ruhuna uygun bir yapı ile ‘Trakya Birlik’ çatısı altında bir araya gelerek çözüm buluyorlar. Bu durum politika yapıcılar tarafından birçok yerde özellikle teşvik edilen ve yaygınlaşması arzu edilen bir uygulamanın başarılı bir örneği. Biz de bünyesinde yaklaşık 40 bin adet üretici ve 48 kooperatif bulunan bu organizasyonun Türkiye’nin diğer bölgelerindeki üreticilere de örnek olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİ KART CAN SUYU OLDU

DenizBank olarak Edirne’nin ve Türkiye’nin tarımına inanarak 16 sene önce bu alanda bankacılık faaliyetlerine başladıklarının altını çizen Burak Koçak, tarımı milli mesele olarak gördüklerini ve üreticilerin hizmetlerimize gösterdiği teveccüh ile özel bankalar arasında yüzde 41 pazar payı alarak lider olduklarını söyledi. Koçak şöyle konuştu, “Trakya bölgemiz bizim tarım bankacılığına başladığımız ilk bölgelerden birisi ve müşteri penetrasyonumuzun en yüksek olduğu, çok etkin çalıştığımız bir bölge. Tarım sektörünün en önemli finansal inovasyonu olarak hizmete sunduğumuz Üretici Kart bugün 550 bin üreticimizin cebinde. Dünyada bir ilk olan, senede bir, hasat vadeli geri ödeme imkanı, tüketimi değil üretimi destekleyen bir kart olarak üreticimize can suyu veriyor. Yetiştirilen ürün gamı açısından bakıldığında bizi hem yönlendiren hem yeni bankacılık ürünleri tasarlamaya teşvik eden bir bölge. Özellikle birliklerle ve kooperatiflerle, ziraat odalarımızla hareket etmenin bize çok şey kazandırdığı bir coğrafyadayız. Finansal ürünlerin ötesinde; teknoloji ile harmanlanmış tarıma özel dijital ürünlerle de bir bankadan beklenmeyecek atılımlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

TRAKYA DESTEK KAPSAMINA ALINMALI

Trakya’nın hayvancılıkta hastalıktan ari bir bölge olduğunu ve hayvan ithal edemezken üretimini kendi imkânları ile devam ettirip hayvancılık geliri elde ettiğini belirten DenizBank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Sadece bu sebeple bile hibe ve desteklemelerden yararlanması gerekirken maalesef destek alamıyor. 2020 yılına kadar IPARD desteği kapsamına alınmış iller belirlenmiş olsa da, gelecek dönemde, hayvancılık sektöründe, Trakya’daki illerimizin destek kapsamına alınması ülkemizin toplam tarımsal üretim büyüklüğüne olumlu katkı sağlayacaktır. DenizBank olarak biz de hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz. Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği ile ortak geliştirdiğimiz Anlık Süt Kayıt Sistemi, süt toplama işlemlerini dijital ortama taşıyarak birliğimizin işlerini hayli kolaylaştırıyor, üreticilere kolaylıkla takip imkânı sağlıyor.”

ÇİFTÇİDEN ÇİFTÇİYE KİRALIK ARSA

DENİZBANK’ın hayata geçirdiği ‘Deniz’den Toprağa’ uygulaması hakkında bilgiler veren Burak Koçak, “Üreticilerimize tarlalarının sanal bir taklidini oluşturup, tarlaya özel gübreleme, sulama, ilaçlama önerileri almalarını sağlıyoruz. ‘Mühendise sor’ özelliği ile dünyada ilk kez çiftçilerimize ziraat mühendisleri tarafından kişiye özel görüntülü ve sesli destek sunuyoruz. Avrupa’da Yılın En İyi Yeni Ürünü Ödülü alan uygulamamız, bugüne kadar 45 binden fazla kişi tarafından indirildi” dedi.

Bunların dışında uygulamayı hayata geçirirken üreticilerin ilanlarını paylaşarak traktörlerini, ekipmanlarını, arazilerini kiraya verebilecekleri ya da kiralık ilanlarla bu varlık ve ürünleri arayabileceği bir fonksiyonun yararlı olabileceğini düşündüklerini söyleyen Koçak, “Çok yakın zamanda bu fonksiyon altına ikinci el satılık ilanlar menüsünü de ekleyerek kiralık ilanların yanında satılık ilanların da sisteme girilebilmesini sağlayacağız. Ayrıca traktör haricinde kiralık arazi ve satılık arazi ilanlarının paylaşılmasını sağlayacak bu geliştirmeyi, ilerleyen zamanlarda traktör harici ekipmanların da eklenebileceği başka bir geliştirme izleyecek” diye konuştu.

İMECE KÜLTÜRÜNÜN BENZERİ

Mobil uygulamada yer alan kiralık menüsü altında üreticilerin, kullanmadıkları dönemlerde traktörlerini diğer üreticilere kiralayabildiğini, aynı zamanda belli kriterlere göre filtreleme yaparak diğer üreticilerin giriş yaptığı ilanlar üzerinden kiralık traktör arayabildiklerini dile getiren Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlanlar ekiplerimizin hiçbir müdahalesi olmadan, tamamen üreticiler tarafından uygulamaya kaydediliyor. İl-ilçe-köy bilgisi, marka, model, motor gücü, günlük kiralama bedeli gibi çeşitli verilerle uygulama üzerinden fotoğrafla birlikte ilanı eklenen traktörler için ilanların altında bir de ‘İlan Sahibini Ara’ butonu yer alıyor. Bu buton sayesinde, üreticiler uygulamaya kaydolurken kullandıkları numara üzerinden aranabiliyorlar. Özellikle zirai üretimden alınan verimi artırmak açısından makine ve ekipman kullanımının önemi yadsınamaz. Bu kaynaklara erişim konusunda güçlük çeken üreticilerle bu kaynaklara sahip ama yılın sadece belli dönemlerinde bu kaynakları kullanabilen üreticileri buluşturmak bu açıdan çok önem verdiğimiz bir konu. Bu sayede bir taraf üretime devam etmek için ihtiyaç duyduğu makine, ekipman vs. faktörlere daha ucuza ulaşabilirken diğer taraf yılın belli döneminde atıl durumda olan tüm bu unsurlardan gelir elde edebiliyor. Tüm bunların dahil olmasıyla birlikte tarımın yoğun yapıldığı yörelerimizde çok etkili bir gelenek olan imece kültürünün bir benzerini Deniz’den Toprağa üzerinden üreticilerimiz ile buluşturacağız. Banka olarak finansal hiçbir sürecine dahil olmadığımız bu fonksiyon sadece üreticilerin birbirleri ile iletişim kurarak işbirliği geliştirecekleri bir platform olacak.”