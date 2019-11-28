Tarım Bakanlığı'ndan önemli rapor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTarım Bakanlığı'ndan önemli rapor
GeriEkonomi Tarım Bakanlığı'ndan önemli rapor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.11.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Tarım Bakanlığı'ndan önemli rapor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım Bakanlığı'ndan önemli rapor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerindeki mevcut durumunu ve söz konusu sistemin teşvikine ilişkin faaliyetleri ortaya koymayı hedefleyen bir ülke raporu hazırladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşılanabilmesi için gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, sürdürülebilir gıda sistemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bulunduğuna dikkati çekerek "Bu nedenle tarım, orman ve balıkçılık alanlarındaki bütün paydaşların sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerindeki mevcut durumunu ve söz konusu sistemin teşvikine ilişkin faaliyetleri ortaya koymayı hedefleyen bir ülke raporu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bin 690 farklı tarımsal ürün ihracatıyla tarım sektöründe net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ayrıca, yaklaşık 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlasını verdiğimizi de ifade etmek isterim. Diğer taraftan dış yatırımlara büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin tarımdaki gücü sayesinde, Türk gıda ve içecek sanayisi, yabancı yatırımcılar için en cazip alanlardan birini oluşturmaktadır. Ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörü son 17 yılda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmiştir. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz."

Pakdemirli, 5 yıl içerisinde gerçekleştirecek somut politikalar arasında gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamanın, öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir tarım hedefi için sulama sistemlerine de oldukça önem verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, geleneksel sistemlerin önemli bir kısmını modern sulama sistemlerine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, ormanlık alanlarda da sürdürülebilir kullanıma önem verdikleri bu kapsamda 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini, bu yıl söz konusu tarihte 11,5 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girildiğini anımsattı.

Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerinin teşviki amacıyla tarımla ilgili deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak uluslararası iş birliğini geliştirmeye özen gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Gıda ve tarım alanlarında iş birliğini ortak bir temelde geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla her zaman sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve deneyimimizi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle paylaşmaya açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Üyelerinin arasındaki iş birliğinin karşılıklı çabalarla daha da güçlendirileceğine ilişkin inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli daha sonra İSEDAK üyesi konuk bakanlara, Türkiye'nin ilk milli ve yerli yapımı olan elektrikli traktörü de tanıttı.

Toplantı sonrası Pakdemirli, Gabon Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Gıda Bakanı'yla heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, iki ülkenin tarımsal ticaret hacmini artırmak üzere iş birliği yapılmasını temenni etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle