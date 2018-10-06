Tarım arazilerine 23 bin başvuru
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvuruda bulunduğunu bildirdi.
Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin verileri paylaştı. Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların devam ettiğini belirten Kurum, “Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçimiz başvuruda bulundu” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle