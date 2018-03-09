Tarihin en büyük halka arzı için 2019 sinyali

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Aramco’nun halka arzıyla ilgili "31 Aralık ya da 1 Ocak’ta olmasının Krallık açısından bir farkı yok" diyerek halka arzın 2019’a kadar ertelenebileceği işaretini verdi.

Bloomberg TV’ye konuşan Al-Falih böylece halka arzın 2019’a ertelenebileceğine yönelik işaret veren ilk Suudi yetkili oldu. Daha önce yetkililer halka arzın 2018’de yapılacağını belirtmişti.

Falih, "Halka arz için ana piyasa Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi olacak. Hisselerin satılacağı uluslararası endeks daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Suudi yetkililer halka arzdan yüzde 5 hisse satışıyla 100 milyar dolar gelir bekliyor. Bu beklenti de Aramco’yu 2 trilyon dolarda değerliyor.

Aramco’nun hem yerel hem de yurtdışı endekste işlem görmesi IPO planında yer alıyordu. Ancak Al-Falih ana endeksin Tadawul olacağını vurgulayan bir başka Suudi yetkili oldu.