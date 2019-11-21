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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarihi ziyaret

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Tarihi ziyaret

Bu yıl ilk kez başlayan ara tatil hem turizmciyi hem de vatandaşı sevindirdi. 18 Kasım’da başlayan tatil İstanbul’un tarihi bölgelerinde ciddi hareketlilik yarattı. Müzelerin önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar müzeleri ziyaret edemeden geri dönmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE’de okullar 18 Kasım’da ara tatile girdi. 22 Kasım’a kadar sürecek tatile hafta sonu da eklenince uzun bir tatil süreci ortaya çıktı. Daha önce kasım ayında bir tatil alışkanlığı olmayınca, birçok aile yakın bölgeleri tercih ederek ona göre seyahat planı yaptı. Ancak ailelerin çoğu bulundukları şehirde kalarak, çocuklarını ‘şehir gezilerine’ çıkardı. Daha önce tatil dönemlerinde boş görüntüleri ile haber konusu olan İstanbul’da bu sefer aynı boşluklar yaşanmadı. Her tatil dönemi yaşanan bu boşluk sayesinden İstanbul’da kalanlar trafik sıkışıklığı olmadan seyahatlerini yapabiliyordu. Ancak İstanbul’da kalan nüfusa Anadolu’dan gelen misafirler de eklenince şehrin turistik yerleri hafta içinde dahi büyük kalabalıklara sahne oldu. Kasım ayının sonları olmasına rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi de vatandaşların işine yaradı. Özellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi en çok ilgi gören yerler arasında olurken, bazı müzelerin girişinde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle birçok vatandaş müzelere giremeden ayrılmak zorunda kaldı.

Tarihi ziyaret

SAYILAR ARTIYOR

En son açıklanan 2018 verilerine göre de Türkiye’de müze ziyaretlerine olan ilgide artış yaşandığı görülmüştü. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 37.3 arttı ve 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul Turizm Derneği Yönetim Üyesi Halil Korkmaz, “İstanbul’daki turistik noktalarda çok ciddi şekilde çocuklu aile sayısında artış olduğu görülüyor. Dünyanın ziyaret etmek için can attığı İstanbul, bu kez kendi çocuklarımızla şenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından aile çocuklarını alarak İstanbul’a geldi. Bu ara tatil dönemi çocuklarımızın kendi ülkesini ve şehrini tanıması için büyük bir fırsat oldu. Ciddi bir ekonomik hareketlilik de yaratıldı. Ayrıca Türkiye’nin diğer bölgelerinde de hareketlilik var. Kültür turları bu dönemin parlayan yıldızı oldu. Diğer şehirlerdeki müze mağazalarında da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğinin büyük bir çoğunluğunu da çocuklu aileler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi ziyaret

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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