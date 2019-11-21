Tarihi ziyaret
Bu yıl ilk kez başlayan ara tatil hem turizmciyi hem de vatandaşı sevindirdi. 18 Kasım’da başlayan tatil İstanbul’un tarihi bölgelerinde ciddi hareketlilik yarattı. Müzelerin önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar müzeleri ziyaret edemeden geri dönmek zorunda kaldı.
TÜRKİYE’de okullar 18 Kasım’da ara tatile girdi. 22 Kasım’a kadar sürecek tatile hafta sonu da eklenince uzun bir tatil süreci ortaya çıktı. Daha önce kasım ayında bir tatil alışkanlığı olmayınca, birçok aile yakın bölgeleri tercih ederek ona göre seyahat planı yaptı. Ancak ailelerin çoğu bulundukları şehirde kalarak, çocuklarını ‘şehir gezilerine’ çıkardı. Daha önce tatil dönemlerinde boş görüntüleri ile haber konusu olan İstanbul’da bu sefer aynı boşluklar yaşanmadı. Her tatil dönemi yaşanan bu boşluk sayesinden İstanbul’da kalanlar trafik sıkışıklığı olmadan seyahatlerini yapabiliyordu. Ancak İstanbul’da kalan nüfusa Anadolu’dan gelen misafirler de eklenince şehrin turistik yerleri hafta içinde dahi büyük kalabalıklara sahne oldu. Kasım ayının sonları olmasına rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi de vatandaşların işine yaradı. Özellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi en çok ilgi gören yerler arasında olurken, bazı müzelerin girişinde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle birçok vatandaş müzelere giremeden ayrılmak zorunda kaldı.
SAYILAR ARTIYOR
En son açıklanan 2018 verilerine göre de Türkiye’de müze ziyaretlerine olan ilgide artış yaşandığı görülmüştü. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 37.3 arttı ve 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul Turizm Derneği Yönetim Üyesi Halil Korkmaz, “İstanbul’daki turistik noktalarda çok ciddi şekilde çocuklu aile sayısında artış olduğu görülüyor. Dünyanın ziyaret etmek için can attığı İstanbul, bu kez kendi çocuklarımızla şenlendi. Türkiye’nin dört bir tarafından aile çocuklarını alarak İstanbul’a geldi. Bu ara tatil dönemi çocuklarımızın kendi ülkesini ve şehrini tanıması için büyük bir fırsat oldu. Ciddi bir ekonomik hareketlilik de yaratıldı. Ayrıca Türkiye’nin diğer bölgelerinde de hareketlilik var. Kültür turları bu dönemin parlayan yıldızı oldu. Diğer şehirlerdeki müze mağazalarında da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğinin büyük bir çoğunluğunu da çocuklu aileler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
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