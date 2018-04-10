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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE- ÖZEL HABER
10.04.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Tarihi yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Geçen Cumartesi günü Beykoz’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı yıkan gemi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yalının malikleri, gemi için haciz kararı aldırdı. Edinilen bilgiye göre şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.

Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuruda bulunuldu. Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı Vitaspirit gemisi ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNİ KAYBETTİ

Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

ANTİKA ESERLER DENİZE DÜŞTÜ
Başvuruda, yalının yeniden inşasını Anıtlar Kurulu iznine tabu olduğu belirtilerek “İnşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı” belirtildi. Başvuruda ayrıca, çarpma nedeni ile, maliklere ait antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü kaydedildi.


Tarihi yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar

200 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, şimdilerde bu halde.

HACİZ KARARI VERİLDİ 

Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.

ŞİMDİLİK 50 MİLYON DOLAR
Tarihi yalının malikleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin “Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte” dedi.

PİYANO DEPOYA GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya götürüldü.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu bütün halinde ambalajladı. Piyano daha sonra bir minibüse yüklenerek, Kayışdağı'ndaki bir depoya götürüldü. Kaza anında piyanonun zarar görmediği öğrenildi.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı nerede, kime ait Salih Efendi Yalısı’nın tarihçesi
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı nerede, kime ait? Salih Efendi Yalısı’nın tarihçesi

Tarihi yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar

 

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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