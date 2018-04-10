Tarihi yalıya çarpan gemi ile ilgili flaş karar
Geçen Cumartesi günü Beykoz’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı yıkan gemi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yalının malikleri, gemi için haciz kararı aldırdı. Edinilen bilgiye göre şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.
Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuruda bulunuldu. Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı Vitaspirit gemisi ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.
TARİHİ ESER NİTELİĞİNİ KAYBETTİ
Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.
ANTİKA ESERLER DENİZE DÜŞTÜ
Başvuruda, yalının yeniden inşasını Anıtlar Kurulu iznine tabu olduğu belirtilerek “İnşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı” belirtildi. Başvuruda ayrıca, çarpma nedeni ile, maliklere ait antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü kaydedildi.
200 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, şimdilerde bu halde.
HACİZ KARARI VERİLDİ
Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.
ŞİMDİLİK 50 MİLYON DOLAR
Tarihi yalının malikleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin “Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte” dedi.
PİYANO DEPOYA GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya götürüldü.
Sabah saatlerinde yalıya gelen işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu bütün halinde ambalajladı. Piyano daha sonra bir minibüse yüklenerek, Kayışdağı'ndaki bir depoya götürüldü. Kaza anında piyanonun zarar görmediği öğrenildi.
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