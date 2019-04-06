Tarihi taşınmada son dakika gelişmesi... Yüzde 94'ü tamamlandı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç"ün yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığ açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.
Taşıma operasyonun %94 ü (896 tır seferi) sabah 8 itibarıyla tamamlandı.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 6 Nisan 2019
BAKAN TURHAN SON UÇAĞI UĞURLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Singapur'a giden son tarifeli uçağını uğurladı.
Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesine geldi.
Burada son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara şöyle seslendi:
"THY'nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim."
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