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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tarihi taşınmada son dakika gelişmesi... Yüzde 94'ü tamamlandı

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç"ün yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığ açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.


BAKAN TURHAN SON UÇAĞI UĞURLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Singapur'a giden son tarifeli uçağını uğurladı.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşların kontrol edildiği "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesine geldi.

Burada son uçuş iznini veren Turhan, kalkış öncesi uçaktaki yolculara şöyle seslendi:

"THY'nin saygıdeğer yolcuları, bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hayırlı ve emniyetli yolculuklar dilerim. Dönüşünüzde zafer anıtı ve dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Siz saygıdeğer yolcularımıza ve sevgili uçuş ekibimize iyi uçuşlar dilerim."

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Atatürk Havalimanı son seferini yaptı ve kapandı
Atatürk Havalimanı son seferini yaptı ve kapandı
THY, Atatürk Havalimanından son tarifeli seferini yaptı
THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı
İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor
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