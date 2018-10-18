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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
18.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Tarihi rekor geliyor! 40 milyonu geçecek

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Tarihi rekor geliyor! 40 milyonu geçecek

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, bu yıl turist sayısında tarihi rekor kırılacağını ve 40 milyonu geçmeyi öngördüklerini belirterek, "Gelir anlamında da 30 - 32 milyar dolar seviyesinde bir rakamı göreceğiz" dedi.

Tarihi rekorların ardı ardına açıklandığı sezonun çok iyi gittiğini aktaran Ayık, "Biz 2015 - 2016 yıllarında iki sıkıntılı yıl yaşadık ama 2017 yılında Türkiye güçlü bir turizm ülkesi olduğunun ispatını gösterdi ve hızlı bir geri dönüş yaptık. 2017’de 37- 38 milyon civarında misafir ağırladık. 2018 yılına başlarken de sezonun son derece iyi geçeceğini tahmin ediyorduk. Şu ana kadar oluşan rakamlar, istatistikler aslında bunu doğrular nitelikte. Toplamda Türkiye 40 milyon bandını aşacak, dolayısıyla da tarihi bir rekor kıracak" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarihi rekorların ardı ardına açıklandığı sezonun çok iyi gittiğini aktaran Osman Ayık, "Türkiye 2018 yılını muhtemelen çift haneli bir büyümeyle gerçekleştirecek. Bu büyüme de yüzde 20’ler seviyesinde olacak. Bu belli giriş kapılarında farklı olabilir. Antalya’da, İstanbul’da, İzmir’de farklı oranları görebiliriz ama toplamda Türkiye 40 milyon bandını aşacak. Dolayısıyla da tarihi bir rekor kıracak. 2014 yılındaki rakamların da üstünde bir rakamı misafir sayısı olarak göreceğiz. 2017 yılında bu geri dönüşümü yaparken yaklaşık 37- 38 milyon civarında misafir ağırladık. Bunun karşılığında da 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik" dedi.

TURİST SAYISI 40 MİLYONUN ÜZERİNDE BEKLENİYOR

2018 yılında şu an itibariyle rakamların son derece iyi gittiğini vurgulayan Osman Ayık, "Bizi bir tarihi rekora doğru götürüyor. Bunun yansımalarını da hem misafir sayısında hem de gelir anlamında iyi bir yerde tamamlamayı umuyoruz. Muhtemelen misafir sayımız 40 milyonun üzerinde gerçekleşecek. Gelir anlamında da 30 milyar dolar, belki 32 milyar dolar seviyesinde bir rakamı göreceğiz. Bu bizim arzu ettiğimiz seviye değil" diye konuştu.

HEDEF KİŞİ BAŞI 1000 DOLARLIK HARCAMA

Bu yıl turistlerin kişi başı harcamasının 680 ile 700 dolar arasında olduğunu vurgulayan TÜROFED Başkanı Ayık, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yıllarda yani 2019 ve 2020 yıllarında gelir anlamında da iyileşmeyi sağlamak istiyoruz. 2020 yılında ortalamadaki hedefimiz olan kişi başı harcamalarda 1000 dolar seviyesine ulaşmayı arzu ediyoruz. Böylece Türkiye tarihi yolculuğu olan 50 milyar dolar turizmden gelir elde etme hedefine emin adımlarla yürüyecektir."

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