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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarihi rekor

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Tarihi rekor

İhracat temmuz ayında 15 milyar 958 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”İhracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını yakaladık” dedi.

TÜRKİYE ihracatı haziranda bayram tatilinin etkisiyle verdiği moladan temmuzda hızla çıktı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre temmuzda ihracat yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolara çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatı yakalanırken ithalat da yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolara indi. Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. Tüm zorlu küresel gelişmelere rağmen ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir” dedi.

Pekcan, şunları söyledi: “7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85.8, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67.7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3.07 oranında arttı. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır.”

Tarihi rekor

EURO BÖLGESİ’NE ARTIŞ

Pekcan, temmuzda en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere’ye yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Euro Bölgesi’ne ihracatımız yüzde 8.59 artışla 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Avrupa Birliği’nin ihracatımız içindeki payı yüzde 49. Senenin başında ‘2019 stratejilerimizi birer birer uygulamaya geçirdiğimiz yıl olacak.’ demiştik ve sözümüzü tutarak uygulamamızı, icraatlarımızı yerine getiriyoruz sırasıyla. Bunların yanında yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası bizim zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında.”

1460 YENİ FİRMA

TEMMUZ ayına dair çarpıcı verileri kamuoyu ile paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Temmuz ayı içerisinde 39 bin 43 firmamız ihracat gerçekleştirirken, bunların 1.460’ı ihracat ailesine yeni katıldı. İhracata yeni başlayan firmaların önemli bir kısmının ilk sevkiyatlarını Irak, Almanya, İran ve Gürcistan’a gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Temmuz ayı genelinde, ihracatçı firmalarımız ortalama 3 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu rakamı çok daha yukarı taşımak, her firmamızın aynı bölgeden de ziyade farklı coğrafyalara, farklı kıtalara ihracat yapmasını sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasında. İllerin hangi sektörlerde hangi ülkelere ihracat yaptığına bakacak olursak; 44 ülkeye en çok ihracat yapan sektör çelik oldu. 41 ülke ile kimyevi maddeler ikinci olurken, onu 34 ülke ile otomotiv izledi. İllere baktığımızda; 9 ilimizin en çok ihracatı madencilik sektöründe gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu 8 ille hazırgiyim, 7’şer ille kimyevi maddeler ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri takip ediyor.”

Tarihi rekor

OTOMOTİV PAZARI 7 AYDA % 47.5 DARALDI

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.53 daralarak 213 bin 71 olarak gerçekleşti. Haziran sonunda ÖTV teşviklerinin sona ermesiyle temmuzdaki daralmanın yüzde 66’ya ulaşması, 7 aylık kaybı artırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, toplam pazarda geçen yılın 7 ayında 406 bin 82 satış yapılmıştı. Bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 45.96 azalarak 171 bin 776, hafif ticari araç satışları ise yüzde 53.17 gerileyerek 41 bin 295 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda temmuzda ise 17 bin 927 araç satıldı. Geçen yıl temmuzda 52 bin 734 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 66 küçüldüğünü ortaya koydu. Satışlar, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 63.36 azalarak 15 bin 398'e, hafif ticari araçta yüzde 76.39 gerileyerek 2 bin 529'a düştü.

Otomobil satışları, temmuz sonunda 1600cc altında yüzde 47.3, 1600-2000cc aralığında yüzde 48.3 ve 2000cc üstünde yüzde 34.5 azaldı. Bu dönemde 96 elektrikli ve 5 bin 495 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu yılın temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 36.64 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56.10'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67.04'e yükseldi. Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.97'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 63 pay ve 108 bin 255 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.8 pay ve 87 bin 326 adetle yine sedan otomobiller oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,37 pay ve 29.472 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12.82 pay ve 5 bin 296 adetle kamyonet, yüzde 7,94 pay ve 3 bin 277 adetle pick-up, yüzde 7.87 pay ve 3 bin 250 adetle minibüs takip etti.

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