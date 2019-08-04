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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.08.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Tarihi Murat Köprüsü turizme kazandırılacak

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Tarihi Murat Köprüsü turizme kazandırılacak

MUŞ’ta Murat Nehri üzerindeki Selçuklu yapısı Murat Köprüsü ile çevresi, turizme kazandırılacak.

Selçuklular döneminde 13’üncü yüzyılda inşa edilen, hem kentin hem de bölgenin en değerli yapılarından olan Murat Köprüsü’nün turizme kazandırılması için 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından proje hazırlandı. Köprünün Muş ve bölge açısından işlek bir turizm destinasyonu olması amacıyla DAKA tarafından yapılan mimari ve peyzaj projeleri, ihaleye hazır hale getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği ile hayata geçirilmesi uygun bulunan projenin sözleşmesi Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.

Tarihi Murat Köprüsü turizme kazandırılacak
Proje ile Muş’a ait yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması amacıyla özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağı bir üretim atölyesi ve sergi alanının yanı sıra, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terasları, iskele inşa edilecek. Barındıracağı sosyal alanlar sayesinde tarihi Murat Köprüsü’nün Muş ve civar illerden çok sayıda ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.

Valiliğin yürüteceği, DAKA’nın desteklediği proje ile hem Muş’un kültürel ve turistik potansiyeli açığa çıkarılacak, hem de yöresel ürünlerin üretilmesiyle istihdam ve ekonomiye önemli katkılar sağlanacak.

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