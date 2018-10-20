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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
20.10.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Tarihi köşk 45 milyon dolara satışa çıkarıldı

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Tarihi köşk 45 milyon dolara satışa çıkarıldı

Ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından yaptırılan İpar Köşkü satışa çıkarıldı. 45 milyon dolara satışa çıkarılan köşkün taliplileri arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya ve Kuveyt’ten kişilerin olduğu belirtildi.

İPAR Köşkü, Kadıköy Çiftehavuzlar bulunuyor.. Cemil Topuzlu Paşa, köşkünü Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury'ye inşa ettirdi.

“Ömrüm boyunca burada otarmak istiyorum” dediği kaydedilen Cemil Topuzlu Paşa’nın yaptırdığı köşk 1931 yılında İpar Ailesi’ne geçti.
Tarihi köşkün satış sürecini yürüten gayrimenkul tanışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşke ilişkin şu bilgileri verdi:

BİRİNCİ DERECEDE TARİHİ ESER
"İpar Köşkü, birinci dereceden tarihi eser ve burası şu anda devlet tarafından koruma altında. Yani yeni sahibi aslına uygun birebir yaptırmak durumunda… Bir dönem sık sık davetlerin verildiği bu köşkün dışı gibi içi de heybetli. Köşkte, 20 oda, 4 salon ve 18 banyo bulunuyor.”

45 MİLYON DOLARA
Köşkün 1350 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Başaran “Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var, toplam 2700 metrekare kapalı alan, yani buTarihi köşk 45 milyon dolara satışa çıkarıldı
fiyatı veren üç köşkün sahibi oluyor” şeklinde konuştu.

45 milyon dolar değer biçilen köşkün taliplileri arasında Amerika, Rusya , Kuveyt ve Türkiye'den de ilgilenen müşterilerin olduğu kaydediliyor.

ÜÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

 Yıllardır metruk halde boş duran İpar Köşkü, 1931 yılında Türkiye'nin ilk sanayicilerinden şeker kralı Hayri İpar'a satıldı. 1960 askeri darbesinde yurtdışına kaçmak zorunda kalan Hayri İpar, köşkü önce çocukları üzerine kaydettirmesine rağmen, ölümüne yakın kararını değiştirip karısı Emine Tevhide İpar'a devretti.

Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli), Emine İpar ile yakınlaşıp, 1980 yılında köşkü üzerine geçirdi. O sırada oğul Ali İpar, 6 ay önce annesinin hacir altına alınması davası açtığını belirterek, işlemlerin durdurulması için mahkemeye başvursa da dava sonuçlanana kadar Özden, köşkün mülkiyetini aldı.

Özden, 1986 yılında Kadıköy Belediyesi'nden köşk için imar izni çıkarttı. Köşkün ıhlamur, çınar, kestane ve çam ağaçları içindeki geniş bahçesinde bir anda 6 katlı 6 blok yükseliverdi. 1997 yılında bir kez daha el değiştiren köşkün yeni sahipleri ise Şadan Kalkavan ve Mehmet Nazif Günal oldu.


TARİHİ İPAR KÖŞKÜ

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