'Tarihi' hasılat! İçlerinde Türkiye'den de bir yer var!

SON yıllarda çekilen bir çok filmin konusu müzelerde geçiyor. Buna en son örneklerden biri de sinemalarda yaklaşık 6 haftadır gösterimde olan ve elde ettiği 1.2 milyar dolarlık hasılatla yapımcısını bir hayli memnun eden Black Panther filmi. 200 milyon dolar bütçeyle çekilen ve 16 Şubat’ta vizyona giren film, Türkiye’de de ilgiyle karşılandı. 680 bin kişinin izlediği Black Panther, Türkiye’den de 10.3 milyon TL’lik hasılat elde etti.

Filmin en dikkat çekici taraflarından biri ise çekildiği mekanlar arasında yer alan Büyük Britanya Müzesi. Twitter'da da dikkat çeken bu ayrıntı için kimileri müzenin High Museum of Art olduğunu iddia ederken müze yetkilileri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Müzelerin mekân olarak kullanıldığı filmlere son örnek Black Phanter olsa da, müzelerin mekân olarak kullanıldığı ve milyonluk hasılatlar elde eden filmlerin sayısı da bir hayli fazla. Bunlara en iyi örneklerden biri de ‘Müzede bir gece serisi.’Film serisi toplamda 1.3 milyar dolar hasılat elde etti. Film serisinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Smithsonian Enstitüsü ve British Museum mekan olarak kullanıldı. Dünya çapında diğer bir ilgi çeken film ise Da Vinci’nin Şifresi oldu. Film 2006 yılında 758.2 milyon dolarlık hasılatıyla dikkat çekti. Filmin konusu ise Louvre Müzesi ve Vatikan Müzeleri’nde geçiyordu. 1999 yılında gösterime giren ‘İkili Oyun’ isimli film ise Metropolitan Sanat Müzesi 124.3 milyon dolar dönemin en çok hasılat elde filmlerinden biri olmuştu.

İŞTE MÜZEDE ÇEKİLEN DİĞER FİLMLER

Night at the Museum, Night at the Museum: Secret of the Tomb, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (Müzede Bir Gece serisi) / 2006-2009-2014 / 1.3 milyar dolar / Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Smithsonian Enstitüsü, British Museum

Da Vinci Code (Da Vinci Şifresi) / 2006 / 758,2 milyon dolar / Louvre Müzesi, Vatikan Müzeleri

The Thomas Crown Affair (İkili Oyun) / 1999 / 124.3 milyon dolar /Metropolitan Sanat Müzesi

Belphegor: Phantom of the Louvre (Müzedeki Hayalet) / 2001 / 105 milyon dolar /Louvre Müzesi

When Harry Met Sally (Harry Sally ile Tanışınca) / 1989 / 92.8 milyon dolar /The Temple of Dendur - Metropolitan Museum of Art

Marina Abramovic: The Artist Is Present (Sanatçı Aramızda) / 2012 / 86.6 milyon dolar / Museum of Modern Art

Ferris Bueller’s Day Off (Ferris Bueller'le Bir Gün) / 1986 / 70,1 milyon dolar / Art Institute of Chicago

Band of Outsiders (Çete) / 1964 / (2001-2016 rakamları toplamı) 66.6 milyon dolar / Louvre Müzesi

The International (Uluslararası) / 2009 / 60.1 milyon dolar / Guggenheim Müzesi

Manhattan / 1979 / 39,95 milyon dolar / Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Müzesi, Whitney Amerikan Sanat Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi.

Topkapı / 1964 / 7 milyon dolar / Topkapı Sarayı

Russian Ark (Rus Hazine Sandığı) / 2002 / 6.7 milyon dolar / Ermitaj Müzesi

Museum Hours (Ziyaret Saatleri) / 2012 / 561 bin dolar / Viyana Sanat Tarihi Müzesi

National Gallery / 2014 / 253 bin dolar /National Gallery

Het Nieuwe Rijksmuseum - De Film ( Yeni Riks Müzesi) / 2008- 2014 / 60 bine yakın / Rijksmuseum Amsterdam

Ocean’s 8 / Haziran 2018 / Metropolitan Sanat Müzesi **henüz vizyona girmedi

The Dreamers (Düşler, Tutkular ve Suçlar) / 2003 / 15.1 milyon dolar /Louvre Müzesi