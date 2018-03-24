'Tarihi' hasılat! İçlerinde Türkiye'den de bir yer var!
Uluslararası seyahatlerde turistlerin en çok dikkatini çeken noktalardan biri de müzeler oluyor. Birçok ülke turist sayısını müzeleri sayesinde katlıyor. Sinema dünyasına bakınca da müzelerle ilgili çekilen filmlerin sayısının her geçen gün artması dikkat çekiyor. Sinemada mekan olarak müzeleri kullanan filmler, sanata ilgiyi arttırırken, bir yandan da yapımcıların yüzünü güldürüyor. Buna en son örnek ise 16 Şubat’tan bu yana gösterimde olan Marvel’in Black Panther filmi. Film 6 haftada 1.2 milyar dolarlık hasılatla rekora koşuyor. Black Panther'in yanı sıra işte müzelerin yer aldığı filmler... Aralarında Türkiye'den de bir yer var
SON yıllarda çekilen bir çok filmin konusu müzelerde geçiyor. Buna en son örneklerden biri de sinemalarda yaklaşık 6 haftadır gösterimde olan ve elde ettiği 1.2 milyar dolarlık hasılatla yapımcısını bir hayli memnun eden Black Panther filmi. 200 milyon dolar bütçeyle çekilen ve 16 Şubat’ta vizyona giren film, Türkiye’de de ilgiyle karşılandı. 680 bin kişinin izlediği Black Panther, Türkiye’den de 10.3 milyon TL’lik hasılat elde etti.
Filmin en dikkat çekici taraflarından biri ise çekildiği mekanlar arasında yer alan Büyük Britanya Müzesi. Twitter'da da dikkat çeken bu ayrıntı için kimileri müzenin High Museum of Art olduğunu iddia ederken müze yetkilileri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
Müzelerin mekân olarak kullanıldığı filmlere son örnek Black Phanter olsa da, müzelerin mekân olarak kullanıldığı ve milyonluk hasılatlar elde eden filmlerin sayısı da bir hayli fazla. Bunlara en iyi örneklerden biri de ‘Müzede bir gece serisi.’Film serisi toplamda 1.3 milyar dolar hasılat elde etti. Film serisinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Smithsonian Enstitüsü ve British Museum mekan olarak kullanıldı. Dünya çapında diğer bir ilgi çeken film ise Da Vinci’nin Şifresi oldu. Film 2006 yılında 758.2 milyon dolarlık hasılatıyla dikkat çekti. Filmin konusu ise Louvre Müzesi ve Vatikan Müzeleri’nde geçiyordu. 1999 yılında gösterime giren ‘İkili Oyun’ isimli film ise Metropolitan Sanat Müzesi 124.3 milyon dolar dönemin en çok hasılat elde filmlerinden biri olmuştu.
İŞTE MÜZEDE ÇEKİLEN DİĞER FİLMLER
Night at the Museum, Night at the Museum: Secret of the Tomb, Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (Müzede Bir Gece serisi) / 2006-2009-2014 / 1.3 milyar dolar / Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Smithsonian Enstitüsü, British Museum
Da Vinci Code (Da Vinci Şifresi) / 2006 / 758,2 milyon dolar / Louvre Müzesi, Vatikan Müzeleri
The Thomas Crown Affair (İkili Oyun) / 1999 / 124.3 milyon dolar /Metropolitan Sanat Müzesi
Belphegor: Phantom of the Louvre (Müzedeki Hayalet) / 2001 / 105 milyon dolar /Louvre Müzesi
When Harry Met Sally (Harry Sally ile Tanışınca) / 1989 / 92.8 milyon dolar /The Temple of Dendur - Metropolitan Museum of Art
Marina Abramovic: The Artist Is Present (Sanatçı Aramızda) / 2012 / 86.6 milyon dolar / Museum of Modern Art
Ferris Bueller’s Day Off (Ferris Bueller'le Bir Gün) / 1986 / 70,1 milyon dolar / Art Institute of Chicago
Band of Outsiders (Çete) / 1964 / (2001-2016 rakamları toplamı) 66.6 milyon dolar / Louvre Müzesi
The International (Uluslararası) / 2009 / 60.1 milyon dolar / Guggenheim Müzesi
Manhattan / 1979 / 39,95 milyon dolar / Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Müzesi, Whitney Amerikan Sanat Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi.
Topkapı / 1964 / 7 milyon dolar / Topkapı Sarayı
Russian Ark (Rus Hazine Sandığı) / 2002 / 6.7 milyon dolar / Ermitaj Müzesi
Museum Hours (Ziyaret Saatleri) / 2012 / 561 bin dolar / Viyana Sanat Tarihi Müzesi
National Gallery / 2014 / 253 bin dolar /National Gallery
Het Nieuwe Rijksmuseum - De Film ( Yeni Riks Müzesi) / 2008- 2014 / 60 bine yakın / Rijksmuseum Amsterdam
Ocean’s 8 / Haziran 2018 / Metropolitan Sanat Müzesi **henüz vizyona girmedi
The Dreamers (Düşler, Tutkular ve Suçlar) / 2003 / 15.1 milyon dolar /Louvre Müzesi
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