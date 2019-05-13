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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Tarihi gün... Teslim edildi

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TEI tarafından üretilen T700-TEI-701D motoru yerli helikopterlerde kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEI çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber tasarım faaliyetlerini ve kabiliyetlerini de geliştirdi. Milli olarak kurduğu TR Motor şirketimiz tasarım faaliyetleri ve Türkiye'nin gelecekte milli motor tasarım merkezi olması açısından da önemli rol alacaktır" açıklamasında bulundu.

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  • Türkiyenin ilk yerli helikopteri Kara Şahinin ilk 4 motoru tamam
  • Türkiyenin ilk yerli helikopteri Kara Şahinin ilk 4 motoru tamam
  • Türkiyenin ilk yerli helikopteri Kara Şahinin ilk 4 motoru tamam
  • Türkiyenin ilk yerli helikopteri Kara Şahinin ilk 4 motoru tamam
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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve "Yerli Kara Şahin" helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.

TEI'dan düzenlenen Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi Binaları Temel Atma Töreni ile T700-TEI-701D Motoru Teslim Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye adım atan, yatırım yapan ve ortaklıklara giren firmaların kesinlikle pişman olmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin motor tasarımıyla ilgili belirli adımları atmaya başladığını hatırlatan Demir, milli helikopter ve ATAK helikopterinin motoru olabilecek motorun çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Tarihi gün... Teslim edildi

Demir, bu tür çalışmaların uzun süre aldığını dile getirerek, bu süreçte hızlı, çevik ve atak olmaları gerektiğine işaret etti. Ülkenin sadece turboşaft motora değil, turboprop, turbojet ve turbofanlara da ihtiyacı olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerekli irade, enerji ve potansiyel mevcut. TEI çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber tasarım faaliyetlerini ve kabiliyetlerini de geliştirdi. Milli olarak kurduğu TR Motor şirketimiz tasarım faaliyetleri ve Türkiye'nin gelecekte milli motor tasarım merkezi olması açısından da önemli rol alacaktır. Ayrıca TEI gibi şirketlerimize de destek vereceği gibi özellikle seri üretim anlamında büyük işler düşecektir."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her türlü alanda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını vurguladı.

Değişim ve gelişimde Eskişehir'in önemli bir rol üstlendiğine değinen Çakacak, "TEI'nın hepimiz için özel bir yeri var. Binlerce çalışanıyla ilimizin, ülkemizin yüz akı olan TEI, birbiri ardına başarılı projelere imza atmaktadır. Bu anlamda ülkemizi, ilimizi ve milletimizi gururlandırmaktadır. Bugün de 'Yerli Kara Şahin' helikopterlerine güç verecek motorun teslimine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin bunu yapabilecek teknik ve teknolojik birikime sahip olması, yetişmiş insan gücü varlığıyla çok daha büyük projelerin hayata geçirilmesinin çok uzak olmadığını da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi gün... Teslim edildi

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de "Yerli Kara Şahin" helikopterlerinin TUSAŞ, TEI ve ASELSAN iş birliğiyle uçurulacağını belirtti. Helikopterlere güç verecek 236 adet T700-TEI-701D motorunun belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceğini kaydeden Akşit, "T700-TEI-701D'nin Türkiye'de üretilmiş 2000 beygirlik ilk yerli helikopter motoru. Gökbey Genel Maksat Helikopteri'ne güç verecek turboşaft motorun Ar-Ge Test Merkezi'nin de temelini atmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ilk T700-TEI-701D motorunun teslimi ve Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi'nin temel atma törene yapıldı. Daha sonra Demir ve beraberindekiler, Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D motorunu test etti. 

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