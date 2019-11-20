Tarihi bütçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTarihi bütçe
GeriEkonomi Tarihi bütçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarihi bütçe

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Tarihi bütçe

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi, tarihte ilk kez 500 milyar lira sınırını geçiyor. 2020 yılında SGK’nın bütçesi 524 milyar TL olacak. Türkiye bütçesi ise, aynı tarih itibariyle 1 trilyon 95 milyar TL olacak. Emekli aylıklarına aktarılan tutar da 342 milyar TL’ye kadar çıkacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi görüşmeleri, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelerde vekillere, SGK’nın mali yapısıyla ilgili bilgiler de verildi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi yıl sonunda 462 milyar TL’ye kadar çıkacak. Aynı dönemde prim gelirleri 294 milyar lira olurken, emekli aylıkları için 298 milyar 940 milyon TL aktarılacak. Sağlık giderlerine ise 110 milyar TL aktarılacak. Bu yıl içinde teşviklere 22 milyar TL aktarılırken, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi nedeniyle de 12 milyar TL ödenecek. Yıl sonunda bütçe transferlerinin toplamı 192 milyar TL’ye ulaşacak.

Gelecek yıl ise, SGK’nın toplam giderleri 462 milyar TL’den 524 milyar TL’ye kadar çıkacak. 2020 yılında prim gelirleri 332 milyar lira olurken, emekli aylıkları 342 milyar TL olacak. Sağlık giderleri de 122 milyar TL’ye çıkacak. Gelecek yıl için planlanan bütçe transferi ise 218 milyar TL olacak. Bu kalemin içinde ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin karşılanması için 13 milyar TL, teşvikler için de 25 milyar lira olacak. Açık finansmanı için de 50 milyar TL aktarılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, sosyal güvenlik kapsamının genişlemesi ve hizmetlerdeki çeşitliliğinin artmasının doğal sonuç olarak sosyal güvenlik harcamalarını artırdığını belirtti. Türkiye’nin büyüdüğünü, nüfusun arttığını söyleyen Selçuk, “Sonuç olarak, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Bakan Selçuk sorular üzerine, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 10 ayrı analiz yaptıklarını söyledi. Selçuk, “10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Maliyeti sürdürülebilir değil. 1998 öncesi işe girenlerin ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller kademeli olarak emekli olacaklar. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığında gerçekleşecek olan yaş 64” diye konuştu.

3.5 MİLYON AİLEYE YARDIM

SELÇUK sunumunda, sosyal yardım harcamalarıyla ilgili rakamlara da değindi. 2018 yılı sonunda 43 milyar liraya ulaşan sosyal yardım harcamalarının 2019 yıl sonunda ise 55 milyar liranın üstüne çıkacağını belirten Selçuk, “Sosyal yardım programları ile 2018 yılında 3 milyon 494 bin 932 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştık” ifadelerini kullandı.

NİYE EYT’YE DEĞİNMİYORSUNUZ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) hiç değinmemesini eleştirdi. Yılmaz, “Dağıttığınız kitapçıkta 63 tane fotoğrafınızı saydım. Ama EYT yok. EYT’lilerle ilgili 700 milyar liralık bir maliyetten bahsedildi. O zaman zaten biz denizi bitirmişiz. Bunun çözümünü aramamız lazım. Şu anda bir kör döğüşü yapıyoruz. Kaç kişi, yıllara sari olarak kim nasıl etkilenecek bunları bilmek lazım. Bu rakamların verilmesi gerekir” diye konuştu.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle