Tarihi bütçe

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi görüşmeleri, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelerde vekillere, SGK’nın mali yapısıyla ilgili bilgiler de verildi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçesi yıl sonunda 462 milyar TL’ye kadar çıkacak. Aynı dönemde prim gelirleri 294 milyar lira olurken, emekli aylıkları için 298 milyar 940 milyon TL aktarılacak. Sağlık giderlerine ise 110 milyar TL aktarılacak. Bu yıl içinde teşviklere 22 milyar TL aktarılırken, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından üstlenilmesi nedeniyle de 12 milyar TL ödenecek. Yıl sonunda bütçe transferlerinin toplamı 192 milyar TL’ye ulaşacak.

Gelecek yıl ise, SGK’nın toplam giderleri 462 milyar TL’den 524 milyar TL’ye kadar çıkacak. 2020 yılında prim gelirleri 332 milyar lira olurken, emekli aylıkları 342 milyar TL olacak. Sağlık giderleri de 122 milyar TL’ye çıkacak. Gelecek yıl için planlanan bütçe transferi ise 218 milyar TL olacak. Bu kalemin içinde ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin karşılanması için 13 milyar TL, teşvikler için de 25 milyar lira olacak. Açık finansmanı için de 50 milyar TL aktarılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, sosyal güvenlik kapsamının genişlemesi ve hizmetlerdeki çeşitliliğinin artmasının doğal sonuç olarak sosyal güvenlik harcamalarını artırdığını belirtti. Türkiye’nin büyüdüğünü, nüfusun arttığını söyleyen Selçuk, “Sonuç olarak, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini takip ediyor ve gerekli adımları atıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Bakan Selçuk sorular üzerine, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 10 ayrı analiz yaptıklarını söyledi. Selçuk, “10 küsür analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Maliyeti sürdürülebilir değil. 1998 öncesi işe girenlerin ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller kademeli olarak emekli olacaklar. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığında gerçekleşecek olan yaş 64” diye konuştu.

3.5 MİLYON AİLEYE YARDIM

SELÇUK sunumunda, sosyal yardım harcamalarıyla ilgili rakamlara da değindi. 2018 yılı sonunda 43 milyar liraya ulaşan sosyal yardım harcamalarının 2019 yıl sonunda ise 55 milyar liranın üstüne çıkacağını belirten Selçuk, “Sosyal yardım programları ile 2018 yılında 3 milyon 494 bin 932 ihtiyaç sahibi ailemize ulaştık” ifadelerini kullandı.

NİYE EYT’YE DEĞİNMİYORSUNUZ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) hiç değinmemesini eleştirdi. Yılmaz, “Dağıttığınız kitapçıkta 63 tane fotoğrafınızı saydım. Ama EYT yok. EYT’lilerle ilgili 700 milyar liralık bir maliyetten bahsedildi. O zaman zaten biz denizi bitirmişiz. Bunun çözümünü aramamız lazım. Şu anda bir kör döğüşü yapıyoruz. Kaç kişi, yıllara sari olarak kim nasıl etkilenecek bunları bilmek lazım. Bu rakamların verilmesi gerekir” diye konuştu.