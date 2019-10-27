Tapuya şerh satışa engel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında görev alacak yeni 1.100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı. Bakan Kurum bu toplantıda kaçak yapılarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri ilk kez açıkladı. Kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında devrim niteliğinde bir düzenleme yapılacağını müjdeleyen Bakan Kurum, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışılıyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına; bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Kaçaklar giderilene kadar da bu şerh kaldırılmayacak. Bu sayede kaçak yapılarla mücadelemizi çok daha etkin ve verimli bir noktaya taşımış olacağız” diye konuştu.

İMAR RANTINA SON

Birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Bundan böyle kimse plan değişiklikleri ile imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenleme ile planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek. Değer artışıyla hem yerel yönetime hem hazineye hem de bakanlığın kentsel dönüşümüne katkı sağlanacak. Haksız nitelikteki imar rantına yönelik haksız kişisel taleplerin önüne geçilmiş olacak” şeklinde konuştu.

KÖYLERE YENİ DÜZEN

Planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçileceğini belirten Bakan Kurum, “Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü bir şekilde değiştiriyoruz” dedi. Kurum, köylerde yaşanan gelişi güzel yapılaşmanın da önüne geçileceğine dikkat çekti. Köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerine izin ve proje onayı şartını getireceklerini ifade eden Kurum, köylerdeki yapılarla ilgili bir harç bedeli talep edilmeyeceğini ekledi. Kaçak yapıları yıkmakla görevli idarelerin görevini yerine getirmemesi durumunda yıkımı bakanlığın yapacağını söyleyen Kurum, “Yıkım masrafları da yüzde yüz fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek” diye konuştu.

HER İLE FARKLI CEZA

Mevcut imar kanununa göre imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya, bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulandığını hatırlatan Bakan Kurum, “Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu’nun ücra bir köşesindeki yapıya aynı ceza uygulanıyor. Emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçeceğiz. Antalya’daki kaçak yapı ile Batman’daki, Şırnak’daki, Ağrı’daki kaçak yapıya aynı ceza verilmeyecek” dedi.

3 BİN 300 YAPI YIKILDI



BAKAN Murat Kurum, şu anda 1.100 olan imar denetçisi sayısını 2 bin 100’e çıkaracaklarını dile getirdi. 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, “İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi metropol şehirlerimizde 50’den fazla imar denetçişi görev alacak. İmar mevzuatına, kanunlara imara aykırılık nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar. Her an, 7/24 sahada olarak yeni ve muhtemel kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız” dedi. 35 ilde korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarını tamamladıklarını, denetimlerde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini belirten Kurum, bunların 423’ünün yıkıldığını hatırlattı. İmar barışı kapsamında Türkiye’de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesini düzenlediklerini belirten Kurum, bu belgelerden 9 bin 300’ünün imar barışına aykırı olması sebebiyle iptal edildiğini, Türkiye genelinde 3 bin 300 yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

ÇİVİ ÇAKILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

AYDER’de, Uzungöl’de, Kapadokya’da, Salda’da ve en son Bodrum’da karşı karşıya kaldıkları imara aykırı yapılaşmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: “Bodrum’da 11 otel ünitesi ve 19 projede bulunan kaçak bölümleri belirledik. Yıkım işlemlerini tamamladık. Ayder Yayla’mızda görüntü kirliliğine neden olan bütün salıncakları kaldırdık. Şimdi, Ayder’e gelen araçların tamamı için 1800 araçlık otoparkımızı inşa ediyoruz. Böylece araçların Ayder’in doğal yapısına zarar vermesine mani olacağız. Salda Gölümüz ve çevresini ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan ettik, etrafında bulunan tüm yapıları kaldırdık. Bu bölge için de hiçbir şekilde betona, asfalta, herhangi bir yapılaşmaya, tek bir çivi bile çakılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. İstanbul’a özel bir başlık açmamız gerekiyor. İstanbul’da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenledik. 8 bin 963 imar barışına aykırı yapı tespit ettik ve yapı kayıt belgelerinin iptal süreçlerini başlattık.”