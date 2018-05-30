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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.05.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Tapuda yeni dönem! Onlar da dahil edildi...

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasına şirketler de dahil edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yaklaşık 7 ay önce başlatılan Web-Tapu uygulaması başarıyla devam ediyor. E-devlet üzerinden giriş yapılan uygulamayla taşınmaz sahipleri, günün her saati (7/24) tapu dairesine gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonlarından son derece hızlı ve güvenli şekilde tapu müracaatında bulunabiliyor.

Taşınmaz sahipleri, işleme alınan evrakın her aşamasında nerede olduğu ve ne gibi işlem gerçekleştirildiğinin takibini de SMS ile yapabilirken tapu harçları da sistem aracılığıyla tahsil edilebiliyor.

Alım-satım yapmak isteyen taşınmaz sahipleri, tapu dairesine gitmeden tüm işlemlerini Web-Tapu üzerinden tamamlayarak, sadece imza atıp tapusunu almak üzere tapu dairesine gidiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Web-Tapu uygulamasının kullanımı konusuna vatandaşların önce temkinli yaklaştıklarını ancak kullanımın günden güne arttığını söyledi.

Bu konuda bir adım daha ileri gittiklerine işaret eden Adlı, "Şu anda tüzel kişiliklerin yani şirketlerin de Web-Tapu üzerinde işlem yapmasının önünü açtık." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından şirketin ticaret sicil numaralarına ulaşılıp, MERNİS üzerinden yetkili kişinin sorgulandığını anlatan Adlı, "Bunu teyit ettikten sonra artık Web-Tapu üzerinde tüzel kişilikler de işlem yapar hale geldiler. Hatta eskiden şirket temsilcisinin imza sirküsü isteniyordu. Yetkili kişinin o olup olmadığını teyit etmek için. Artık imza sirkülerini de istemiyoruz, direkt Web-Tapu üzerinden teyidini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adlı, şirketlerin Web-Tapu'ya dahil olmasıyla alım satımlarda tapu müdürlüklerindeki iş yükünün hafifleyeceğini belirtti.

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