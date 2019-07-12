Tapu ve kadastro işlemlerinde dijitalleşme süreci hızlanacak

Vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerini e-Devlet üzerinden daha hızlı yapabilmesi için yüzde 50 olan dijitalleşme oranı 2020 sonuna kadar yüzde 70'e çıkarılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun dijital arşiv sistemine geçtiğini söyledi.

Tapu işlemlerinin elektronik ortama taşınması, e-Devlet sürecine uyum sağlanması, elektronik sicil çalışmalarının tamamlanması, vatandaşlar için daha kısa zamanda, daha kaliteli ve güvenli hizmet üretilmesini amaçladıklarını vurgulayan Adlı, dijitalleşme konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Son yıllarda ekonomide meydana gelen gelişmelerle birlikte tapu işlemlerinde her yıl yıllık ortalama yüzde 10-15'e yakın artış meydana geldiğini belirten Adlı, tapu işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak pek çok elektronik hizmeti vatandaşların kullanımına sunduklarını aktardı.

Tapu hizmeti almak isteyen tüm vatandaşların "www.turkiye.gov.tr" e-Devlet kapısından giriş yaparak, kendilerine ait taşınmazların tapu ve kadastro bilgilerine erişebildiğini dile getiren Adlı, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız işlemleriyle ilgili harç bilgilerini sorgulayabilmekte ve gerekli ödemelerini yapabilmektedir. 31 Ocak 2018'de hayata geçirilen Web-Tapu sistemi ile tapu ve kadastro işlemleri müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabilir ve gerekli belgeler internetten müdürlüklere gönderilebilir hale geldi. Web-Tapu sistemi ile ayrıca, tapu malikine kendi taşınmazının bilgilerini görme veya diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebilme veya verdiği yetkiyi kaldırabilme imkanı getirilmiştir. Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat başvuru olmadıkça taşınmazlarında işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilmekte veya kaldırabilmektedirler."

Tüm tescil işlemlerinde günlük rakamın 40 bini bulduğuna dikkati çeken Adlı, "Elektronik işlemlerde günlük rakam 20 bine ulaşmakta. Toplam dijitalleşme oranımız şimdilik yüzde 50, 2020 yılı sonu hedefimiz ise dijitalleşmede yüzde 70." dedi.

Haciz işlemleri de elektronik ortamda

Genel Müdür Adlı, kurumun geliştirdiği bir diğer uygulamanın ise E-Haciz olduğunu belirterek, mahkemeler, icra müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarca talep edilen şerh, beyan, haciz, satış şerhi gibi işlemlerin kanunlarla yetkilendirilmiş merciler tarafından elektronik ortamda yapılmasının sağlandığını kaydetti.

E-Haciz ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltıldığını, işlem sürelerinin kısaldığını vurgulayan Adlı, "Uygulamanın olumlu etkileri, uygulamaya dahil olacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alan vatandaşlarımız açısından da hissedilmiştir. Proje ile kamu personelinin daha verimli hizmet vermesi ve kamu kaynaklarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır." diye konuştu.

E-İpotek ve E-Satış-İpotek uygulaması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilen elektronik hizmetlerden birinin de E-İpotek ve E-Satış-İpotek uygulaması olduğunu aktaran Adlı, proje ile vatandaşların ve şirketlerin krediye kolay erişiminin sağladığını ifade etti.



Adlı, proje kapsamındaki Bankalar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında elektronik ortamda entegrasyon sağlanarak ipotek işlemlerindeki zamana bağlı maliyetlerin düşürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Krediye ulaşım kolaylaştırılmış, vatandaşlarımıza tapu işlemlerinde daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkanı sağlanmıştır. E-ipotek, E-İpotek-Satış uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 150 bin işlem proje kapsamında tamamlanmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Tapu işlemlerinde satıcı ile alıcıların farklı tapu müdürlüklerinde sözleşme imzalanması uygulaması yasalaşmış olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde mekana bağlı kalınmaksızın, taraflar farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunsalar dahi, taraf iradelerinin resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmelerin tamamlanabilmesi mümkün hale gelmiştir."

Genel Müdür Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün dijital hizmetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.