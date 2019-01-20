Tapu hayali suya düştü!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer’de gecekonduları tapuya kavuşturacak, mülkiyetinin büyük bölümü İBB ve hazineye ait yaklaşık 240 hektarlık gecekondu alanını kapsayan ıslah imar planlarına onay vermedi.
İBB Binası’nın önünde ve toplantı salonundaki bekleyen gecekonducular sonucu öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Sarıyer ilçesi Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan ve Ferahevler, Pınar, Emirgan, Kazım Karabekir Paşa, Reşitpaşa, Poligon, İstinye, Çayırbaşı, PTT Evleri ve Rumelihisarı mahallelerinin bir kısmına ilişkin imar ıslah planı teklifi, İBB Hukuk Müşavirliği’nin, “İmar Affı kanunlarının İstanbul Boğazı’nı istisna tuttuğu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre ise geçici maddelerde öngörülen süreler dolduğundan, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme alanlarında ıslah imar planı yapılamayacağı görüşü” doğrultusunda, oy çokluğuyla ilçesine iade edildi.
İmar planlarına ilişkin raporların oylanması öncesi söz alıp kürsüye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bölgenin rant değerinin yüksek olduğunu ve burada yaşayan vatandaşların bu ranttan payını almaları gerektiğini savunup, “Boğaz’da imar ıslah planı yapmak hukuka aykırıdır” görüşünün doğruyu yansıtmadığını söyledi.
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