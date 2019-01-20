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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tapu hayali suya düştü!

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Tapu hayali suya düştü!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Sarıyer’de gecekonduları tapuya kavuşturacak, mülkiyetinin büyük bölümü İBB ve hazineye ait yaklaşık 240 hektarlık gecekondu alanını kapsayan ıslah imar planlarına onay vermedi.

İBB Binası’nın önünde ve toplantı salonundaki bekleyen gecekonducular sonucu öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Sarıyer ilçesi Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan ve Ferahevler, Pınar, Emirgan, Kazım Karabekir Paşa, Reşitpaşa, Poligon, İstinye, Çayırbaşı, PTT Evleri ve Rumelihisarı mahallelerinin bir kısmına ilişkin imar ıslah planı teklifi, İBB Hukuk Müşavirliği’nin, “İmar Affı kanunlarının İstanbul Boğazı’nı istisna tuttuğu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre ise geçici maddelerde öngörülen süreler dolduğundan, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme alanlarında ıslah imar planı yapılamayacağı görüşü” doğrultusunda, oy çokluğuyla ilçesine iade edildi.

İmar planlarına ilişkin raporların oylanması öncesi söz alıp kürsüye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bölgenin rant değerinin yüksek olduğunu ve burada yaşayan vatandaşların bu ranttan payını almaları gerektiğini savunup, “Boğaz’da imar ıslah planı yapmak hukuka aykırıdır” görüşünün doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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