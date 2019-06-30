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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Tapu dolandırıcılığına "kısa mesaj" ile önlem

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Tapu dolandırıcılığına "kısa mesaj" ile önlem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi.

Adlı, Türkiye'nin en önemli kamu ağı e-Devlette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün birçok uygulamasına tek tuşla erişmenin mümkün hale geldiğini belirtti. 
Vatandaşın "turkiye.gov.tr" web adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü linkine tıkladığında karşısına birçok seçenek çıktığını ifade eden Adlı, bu kapsamda "e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında Tapu Bilgileri Sorgulama, Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belge Doğrulama, Tapu Taşınmaz Beyan, Tapu Telefon Bilgileri Beyanı, "Kimlik Doğrulama Hizmetleri" başlığında, Satış İşlemi Başvurusu, Tapu Kayıt Belgesi, Tusaga-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri, Web Tapu İşlemleri, "Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığında ise Satış İşlemi Başvurusu ve Tapu Kayıt Belgesi seçeneklerinin çıktığını anlattı. 

"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"

Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: 

"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli. Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS  gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı." 

Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi. 

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