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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Tanzanya Milli Günü Ankara'da kutlandı

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Tanzanya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Geçen yıl Türkiye-Tanzanya arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık 266 milyon dolar olarak kaydedildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tanzanya Milli Günü dolayısıyla Hilton Otel'de yapılan resepsiyona katıldı. 
Türkiye'nin, tarihi bağlarının olduğu Tanzanya'yı Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayan Pakdemirli, Tanzanya'nın kalkınma hamlelerini yakından takip ettiklerini söyledi. 

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Tanzanya'ya yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, Tanzanya'nın aynı yıl Türkiye'de büyükelçilik açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Geçen yıl Türkiye -Tanzanya arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 266 milyon dolar olarak kaydedildiğini aktaran Pakdemirli şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz. Firmalarımızın Tanzanya'ya ilgisinde son yıllarda ciddi bir artış gözlenmektedir. İş insanlarımızın Tanzanya'da özellikli altyapı alanında önemli projeler üstlenmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkenizin kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız." 

Pakdemirli, iki ülke arasındaki mesafenin 5 bin kilometreden fazla olduğuna işaret ederek Türk Hava Yollarının (THY), Darüsselam, Klimanjaro ve
Zanzibar uçuşlarıyla bu mesafeyi kısalttığını ve mesafelerin azalmasının insani

temasların, ticaret ve yatırımların kolaylaşmasını sağladığını kaydetti. Türkiye'de öğrenim gören Tanzanyalı öğrencilerin iki ülkenin halkları arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne değinen Pakdemirli, öğrencilerin, ikili ilişkilerin itici gücü olduğunu ve imkanlar ölçüsünde bu gençlerin sayısının artmasını istediklerini söyledi. 

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