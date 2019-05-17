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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.05.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

Tansiyon çok yüksek... Ve Çin de gerilime katıldı

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Tansiyon çok yüksek... Ve Çin de gerilime katıldı

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran’ın nükleer anlaşmasının korunması gerektiğini belirterek, "Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, başkent Pekin’de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Vang görüşmede, Çin ve İran’ın kapsamlı stratejik ortak olduğunu, mevcut uluslararası ve bölgesel şartların hızla evrildiği zamanda iki ülkenin koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

İRAN'A DESTEK

"Çin, ABD’nin İran’a tek taraflı yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine karşı çıkıyor. İran’ın mevcut durumunu ve endişelerini anlıyor, kendi çıkarlarını korumasını destekliyor." ifadelerini kullanan Vang, Çin’in sıkı şekilde İran’ın nükleer anlaşması, Birleşmiş Milletler’in otoritesi ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını koruduğunu bildirdi.

Vang ayrıca, mevcut zarar verici faktörleri ortadan kaldırma ve İran nükleer anlaşmasının uygulanmasında çaba harcamak için Tahran yönetimiyle birlikte çalışmayı umduklarını belirterek, İran nükleer anlaşması çevresinde dönen tartışmaların esasında çok taraflılık ve tek taraflılık arasında bir mücadele olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de mevcut İran’ın nükleer meselesinde gerilimin sorumlusunun Tahran yönetimi olmadığını savunarak, ülkesinin nükleer anlaşmadan çıkma niyetinin olmadığını vurguladı.

"İRAN BİR SAVAŞ İSTEMİYOR"

"İran bir savaş istemiyor. İran, Körfez bölgesinde barış ve istikrarın sürmesi, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası taşımacılık kanalı statüsünü sürdürmesini görmeyi umuyor." ifadelerini kullanan Zarif, Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili çıkarları ile çok taraflılığı korumak için çaba harcamaya hazır olduklarını kaydetti.

Zarif, ayrıca Çin’i kapsamlı ortağı olarak gördüklerini vurgulayarak, Kuşak ve Yol çerçevesinde Pekin hükümetiyle pragmatik iş birliğini güçlendirmek istediklerini aktardı.

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