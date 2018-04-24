‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’
GeriEkonomi ‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
24.04.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’

Amerika’da geçen yıl yabancıya 284 bin, İspanya’da 50 bin konut satıldığına dikkat çeken Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İspanya her 9 konuttan birini yabancıya satıyor. Biz ise 100 konuttan ikisini bile satamıyoruz. Tanıtım fonu kurarsak yabancıya 100 bin konut satışı hayal değil” şeklinde konuştu.

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye’nin yabancıya konut satışında artık agresif olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece geçen yıl yabancıya 284 bin adet konut satıldığını, bunun karşılığında yabancıların ABD’ye 153 milyar dolar ödediğini hatırlatan Yılmaz, “İspanya’da ise yabancıya satılan konut adedi 50 bin. Yani İspanyollar her 9 konuttan birini yabancıya satıyor. Bizde ise 2017’ye bakalım 1,4 milyon konut sattık. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Yüzde 2 bile değil!  Ve 4,6 milyar dolar gelir elde ettik. Oysa Türkiye’nin çok ciddi potansiyeli var. Ülkemizi iyi pazarlamamız lazım” dedi.

RUSLAR AKDENİZ'İ, ARAPLAR KARADENİZ'İ SEVİYOR

Konut üreticileri önderliğinde devlet destekli bir tanıtım fonu oluşturularak yabancıya konut satışının hayal olmadığını kaydeden Yılmaz, “Ruslar Akdeniz’i, Ege’yi seviyor. Araplar İç Anadolu’ya ve Karadeniz’e aşık. İngilizler yine Ege ve İstanbul’un müdavimi. Hedef kitleye göre nokta atışı tanıtım hamleleri yapmamız şart. İyi bir kampanya ve ciddi bir tanıtımla hem turizme hem de gayrimenkul sektörüne çok büyük katkımız olur.” açıklamasında bulundu. Yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık konut koşulu sınırının 300 bin dolara indirilecek olmasıyla ilgili de “Bunun da desteği ile yılda yabancıya 100 bin konut sattığınızı düşünün. 30 milyar dolar para sadece doğrudan yatırımları olacak. Bir de burada bırakacakları dövizi, verecekleri vergiyi düşünün” dedi.

 Sadece 2017’de inşaat maliyetlerinde yüzde 24,7 artış yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “Ben inanıyorum ki 3-5 ay içinde konut fiyatlarında bir miktar artış göreceğiz” şeklinde konuştu.

 Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, potansiyeli uzun yıllar sürecek gayrimenkul sektörünün altyapısının sağlamlaştırılması için yasal düzenleme çağrısında da bulundu. Halihazırda Türkiye’de bir rivayete göre 200 bin bir rivayete göre ise 300 bin civarında inşaat şirketi bulunduğuna dikkat çeken yılmaz, “Sadece İstanbul’daki inşaat şirketi sayısı 60 bin seviyesinde. Avrupa’ya bakıyorsunuz, kıtanın tamamında 30 bin inşaat şirketi bulunuyor. Bu komik üstü bir şey. Bu kadar konut üreticisinin olduğu bir sistem olamaz, olmamalı. Resmen müteahhit üretiyoruz yani! Benim görüşüm bu sektörle ilgili bir sınırlama getirilmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

 İSTMARİNA’YI DEVREYE ALDIK

“Deniz üstü alışveriş” mottosuyla perakende sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan İstMarina AVM Dap Holding tarafından mart sonunda devreye alındı. Zara ve grup markaları, Vakko, Network, İpekyol, Koton, LCW ve Praktiker başta olmak üzere birçok ünlü marka yeni konseptleri ile ilk kez İstMarina AVM’de görücüye çıkıyor. Kartal’da sahile sıfır konumuyla 200 bin metrekare inşaat alanına kurulu olan, 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 3 kattan oluşan İstMarina AVM’de açık ve kapalı alışveriş mekanların yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza bulunuyor.

 KONUTTA YATIRIMCI SABIRLI OLMALI

Konutta bölgesel bazda arz fazlalığı konusuna da değinen Yılmaz, “Şimdi üretim fazlalığı var ama beş sene sonra orada daire arayacak, bulamayacaksınız. Konuta uzun vadeli bakmak lazım. Konut sektörünün son 10 yılda yatırımcısına kazandırdığı kadar hiçbir yatırım aracı kazandırmadı. 10 yıl önceki dolar kurunu koyun, konutla kıyaslayın ne demek istediğimi göreceksiniz. Dap Yapı olarak 2002’de Şelale Evleri projesini yaptım. Bu projede daire satmaya 25 bin TL’den  başlamıştım, en son 80 bin liradan bitirdik.  Şu anda bu bölgede daire yapıp almaya kalksanız, aynı daireleri 1.5 milyon liradan aşağıya alamazsınız.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!

SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Altay tankının seri üretimi ile ilgili flaş gelişme

SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı