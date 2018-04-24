‘Tanıtım fonu ile yabancıya 100 bin gayrimenkul satarız’

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye’nin yabancıya konut satışında artık agresif olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece geçen yıl yabancıya 284 bin adet konut satıldığını, bunun karşılığında yabancıların ABD’ye 153 milyar dolar ödediğini hatırlatan Yılmaz, “İspanya’da ise yabancıya satılan konut adedi 50 bin. Yani İspanyollar her 9 konuttan birini yabancıya satıyor. Bizde ise 2017’ye bakalım 1,4 milyon konut sattık. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Yüzde 2 bile değil! Ve 4,6 milyar dolar gelir elde ettik. Oysa Türkiye’nin çok ciddi potansiyeli var. Ülkemizi iyi pazarlamamız lazım” dedi.



RUSLAR AKDENİZ'İ, ARAPLAR KARADENİZ'İ SEVİYOR

Konut üreticileri önderliğinde devlet destekli bir tanıtım fonu oluşturularak yabancıya konut satışının hayal olmadığını kaydeden Yılmaz, “Ruslar Akdeniz’i, Ege’yi seviyor. Araplar İç Anadolu’ya ve Karadeniz’e aşık. İngilizler yine Ege ve İstanbul’un müdavimi. Hedef kitleye göre nokta atışı tanıtım hamleleri yapmamız şart. İyi bir kampanya ve ciddi bir tanıtımla hem turizme hem de gayrimenkul sektörüne çok büyük katkımız olur.” açıklamasında bulundu. Yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolarlık konut koşulu sınırının 300 bin dolara indirilecek olmasıyla ilgili de “Bunun da desteği ile yılda yabancıya 100 bin konut sattığınızı düşünün. 30 milyar dolar para sadece doğrudan yatırımları olacak. Bir de burada bırakacakları dövizi, verecekleri vergiyi düşünün” dedi.

Sadece 2017’de inşaat maliyetlerinde yüzde 24,7 artış yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, “Ben inanıyorum ki 3-5 ay içinde konut fiyatlarında bir miktar artış göreceğiz” şeklinde konuştu.

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, potansiyeli uzun yıllar sürecek gayrimenkul sektörünün altyapısının sağlamlaştırılması için yasal düzenleme çağrısında da bulundu. Halihazırda Türkiye’de bir rivayete göre 200 bin bir rivayete göre ise 300 bin civarında inşaat şirketi bulunduğuna dikkat çeken yılmaz, “Sadece İstanbul’daki inşaat şirketi sayısı 60 bin seviyesinde. Avrupa’ya bakıyorsunuz, kıtanın tamamında 30 bin inşaat şirketi bulunuyor. Bu komik üstü bir şey. Bu kadar konut üreticisinin olduğu bir sistem olamaz, olmamalı. Resmen müteahhit üretiyoruz yani! Benim görüşüm bu sektörle ilgili bir sınırlama getirilmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

İSTMARİNA’YI DEVREYE ALDIK

“Deniz üstü alışveriş” mottosuyla perakende sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan İstMarina AVM Dap Holding tarafından mart sonunda devreye alındı. Zara ve grup markaları, Vakko, Network, İpekyol, Koton, LCW ve Praktiker başta olmak üzere birçok ünlü marka yeni konseptleri ile ilk kez İstMarina AVM’de görücüye çıkıyor. Kartal’da sahile sıfır konumuyla 200 bin metrekare inşaat alanına kurulu olan, 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 3 kattan oluşan İstMarina AVM’de açık ve kapalı alışveriş mekanların yanı sıra 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla hayata geçirilen İstMarina AVM’de yaklaşık 200 mağaza bulunuyor.

KONUTTA YATIRIMCI SABIRLI OLMALI

Konutta bölgesel bazda arz fazlalığı konusuna da değinen Yılmaz, “Şimdi üretim fazlalığı var ama beş sene sonra orada daire arayacak, bulamayacaksınız. Konuta uzun vadeli bakmak lazım. Konut sektörünün son 10 yılda yatırımcısına kazandırdığı kadar hiçbir yatırım aracı kazandırmadı. 10 yıl önceki dolar kurunu koyun, konutla kıyaslayın ne demek istediğimi göreceksiniz. Dap Yapı olarak 2002’de Şelale Evleri projesini yaptım. Bu projede daire satmaya 25 bin TL’den başlamıştım, en son 80 bin liradan bitirdik. Şu anda bu bölgede daire yapıp almaya kalksanız, aynı daireleri 1.5 milyon liradan aşağıya alamazsınız.” dedi.