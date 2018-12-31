Tanıdık denetçi dönemi bitti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yarın yürürlüğe girecek yeni yapı denetim modeline göre artık müteahhitler inşaatları denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyecek. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yeni düzenlemeyle inşaat sektöründe tanıdık denetçi döneminin biteceğini söyledi.
NAZMİ Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni yapı denetim düzenlemesiyle inşaatlarda denetleyen ile denetlenen arasındaki ilişkiyi kestiğini söyledi. Saha uygulamalarındaki sistemsel ve mevzuattan doğan hatalar sonucu eski yapı denetim sisteminin işlevini yitirmeye başladığına dikkat çeken Şahin, “18 yıldır yapı denetim firmaları, denetleyeceği inşaatlara giderek ‘sizi denetlemek istiyorum’ diyerek iş istiyordu. Böyle bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurması mümkün değildi. 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni mevzuat değişikliğiyle sektördeki belirsizliğe son verildi” dedi. Yapı denetim sisteminde artık yapı sahipleri ve müteahhitlerin kamu adına kendilerini denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyeceğini kaydeden Şahin, “Böylelikle bağımsız, sağlıklı ve kaliteli bir denetim sağlanmış olacak.
İllerde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1 Ocak’tan itibaren noter huzurunda çekilecek kurayla puanı sıfır kabul edilerek sıralanacak. Yeni mevzuatla illerde yapı denetim firmalarına da sınırlama getirildi. Yapı Denetim Komisyonu’nca kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilecek. Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı beşten az olamayacak” diye konuştu.
Yapı denetim firmalarının yeni sistemde beton numunelerini çipli sistemle denetleyeceğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:
BETONLARA KARA KUTU BENZERİ SİSTEM
“İnşaatlarda kullanılan betonun içine çip yerleştirilerek. Böylece beton kalitesinin elektronik ortamda takip edilmesine imkan sağlanacak. Sistem, bir anlamda uçaklarda bulunan kara kutu uygulamasıyla benzerlikler taşıyor. Şantiyelerde dökülen betonların kalitesini kontrol etmek için dökülen betonun farklı bölümlerine çipler yerleştirilecek. Çip sayesinde betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi laboratuvarda beton kalitesi denetimi yapıldığı elektronik ortamda kayıt altına alınacak.”
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