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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
31.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Tanıdık denetçi dönemi bitti

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Tanıdık denetçi dönemi bitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yarın yürürlüğe girecek yeni yapı denetim modeline göre artık müteahhitler inşaatları denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyecek. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yeni düzenlemeyle inşaat sektöründe tanıdık denetçi döneminin biteceğini söyledi.

NAZMİ Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni yapı denetim düzenlemesiyle inşaatlarda denetleyen ile denetlenen arasındaki ilişkiyi kestiğini söyledi. Saha uygulamalarındaki sistemsel ve mevzuattan doğan hatalar sonucu eski yapı denetim sisteminin işlevini yitirmeye başladığına dikkat çeken Şahin, “18 yıldır yapı denetim firmaları, denetleyeceği inşaatlara giderek ‘sizi denetlemek istiyorum’ diyerek iş istiyordu. Böyle bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurması mümkün değildi. 2019 yılında yürürlüğe girecek yeni mevzuat değişikliğiyle sektördeki belirsizliğe son verildi” dedi. Yapı denetim sisteminde artık yapı sahipleri ve müteahhitlerin kamu adına kendilerini denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyeceğini kaydeden Şahin, “Böylelikle bağımsız, sağlıklı ve kaliteli bir denetim sağlanmış olacak.

İllerde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1 Ocak’tan itibaren noter huzurunda çekilecek kurayla puanı sıfır kabul edilerek sıralanacak. Yeni mevzuatla illerde yapı denetim firmalarına da sınırlama getirildi. Yapı Denetim Komisyonu’nca kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilecek. Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı beşten az olamayacak” diye konuştu.

Yapı denetim firmalarının yeni sistemde beton numunelerini çipli sistemle denetleyeceğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

BETONLARA KARA KUTU BENZERİ SİSTEM

“İnşaatlarda kullanılan betonun içine çip yerleştirilerek. Böylece beton kalitesinin elektronik ortamda takip edilmesine imkan sağlanacak.  Sistem, bir anlamda uçaklarda bulunan kara kutu uygulamasıyla benzerlikler taşıyor. Şantiyelerde dökülen betonların kalitesini kontrol etmek için dökülen betonun farklı bölümlerine çipler yerleştirilecek. Çip sayesinde betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi laboratuvarda beton kalitesi denetimi yapıldığı elektronik ortamda kayıt altına alınacak.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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