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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.10.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Tanesi 5 liradan satılıyor... Denizi olmayan kentte kapış kapış gidiyor!

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Tanesi 5 liradan satılıyor... Denizi olmayan kentte kapış kapış gidiyor!

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı esnafı tarafından iş yerine getirilen bir kasa yengeç, bir günde tüketildi.

Alabalık üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Kahramanmaraş’ta deniz ürünü yengeç satışları da başladı. Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarı’nda esnaflık yapan İbrahim Sarı, Mersin’den yengeç getirerek satışa sundu. Deneme amaçlı getirilen yaklaşık 60 yengeç, bir günde satıldı. Yengecin tanesini 5 liradan satan İbrahim Sarı, Kahramanmaraş’ta yengeç satışlarının iyi olduğunu ve günde ortalama 50-60 yengecin satıldığını söyledi.

Tanesi 5 liradan satılıyor... Denizi olmayan kentte kapış kapış gidiyor
Yengecin insan sağlığına faydasının fazla olduğunu da söyleyen Sarı, “Mavi yengeçleri Mersin’in Silifke ilçesinden getirttik. Kahramanmaraş’ta da tezgahlarda görülmeye başladı. Tanesini 5 liradan satışa sunduk ve bir tanesi yaklaşık yarım kilogram geliyor. Dün geldi yengeçler ve bir günde tüketildi. Sağlık açısından çok faydalı ve besleyici olduğu söyleniyor. Günde yaklaşık 60 tane satılıyor. Yani denizi olmayan kentte balığın yanı sıra denizi ürünü olan yengeç satışları da başlamış oldu” diye konuştu.
Tanesi 5 liradan satılıyor... Denizi olmayan kentte kapış kapış gidiyor

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