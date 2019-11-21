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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.11.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Tanesi 40 TL'ye satılıyor! Yoğun talep görüyor

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Tanesi 40 TL'ye satılıyor! Yoğun talep görüyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda artan tropikal meyve üretimi giderek yaygınlaşıyor. Turfanda sebze ve muz üretimiyle bilinen Gazipaşa’da, üretimi kolay ve masrafsız, fiyatı ise sebzeye göre çok çok iyi olan tropikal ürünlerin üretimi büyük rağbet görüyor. Bu ürünlerin başında ise ejder meyvesi olarak bilinen pithaya geliyor.

4 yıl önce serasında turfanda sebze üretimi yapan Mahmut Koç, aşırı masraf ve emekten bunalınca çareler aramaya başladı. Araştırmaları neticesinde serasına pithaya eken koç, çok daha düşük emek ve maliyetle ürün alındı. Ürününü yüksek fiyattan satabilen üretici Mahmut Koç, bu yıl diğer serasını da pithaya bahçesine çevirdi.

Tanesi 40 TLye satılıyor Yoğun talep görüyor
Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki cins pithaya üreten Koç, “Beyazı büyük, kırmızısı küçük ama daha lezzetli. Bu meyve aloe veranın yenilebilen cinsi, aloe verayı vücudunuza sürüyorsunuz, bunu yiyebiliyorsunuz. Vücudu, hücreleri yenileyen bir meyve” dedi.
Tanesi 40 TLye satılıyor Yoğun talep görüyor
Hasat ayı içerisinde bulunduklarını belirten Koç, “Meyvelerimiz sürekli olmaya başladı. Hasada başladık. Bir ay içinde yeşil olanlarda olgunlaşacak. Şu an kilosunu 30-40 liraya veriyoruz. Yıl boyunca aynı fiyattan veriyoruz. Getirisi çok yüksek, fiyattan memnunuz” diye konuştu.
Tanesi 40 TLye satılıyor Yoğun talep görüyor
Salatalık, domates gibi turfanda sebzelere göre pithayanın bakımının çok daha kolay olduğunu söyleyen Koç, "İlaç yapmaya gerek yok. Fazla masraf olmadığı için elde ettiğiniz gelir yanınıza kar kalıyor. Fazla uğraştırmıyor işçilik yönünden. Diğer üreticilere tavsiye ediyorum. Zaten çok fazla talep var bu ürüne artık. Tezgahta tanesi 30-40 liraya satılıyor. Biz kilosunu satıyoruz” şeklinde konuştu.
Tanesi 40 TLye satılıyor Yoğun talep görüyor
Pithaya bahçesine dönüştürdüğü serasından gelecek yıl ürün almaya başlayacağını dile getiren Koç, “Bir önceki serada pithaya yetiştirmeye başladık. Oradan yeterli kazancı alınca sebze seramızı da pithayaya çevirdik. Bir yıl sonra da buradan meyve alacağız” dedi.
Tanesi 40 TLye satılıyor Yoğun talep görüyor

En ilginç yolcular!
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