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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Yücel BULUT- Engin ANAK/DHA
16.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Tanesi 35 lira! Hasat başladı...

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TÜRKİYE’nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadına başlandı. Bahçe sahibi Hatice Güven, geçen yıl 2 bin 350 mango hasadı yaptıkları bahçeden bu sene 5 bin meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya’da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması, Gazipaşalı çiftçileri, tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, bunu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, ilçede mangoda da bahçeleşmeye geçildi. 20 dekar örtü altı üretim yapılırken, 60 dekar açık alanda bahçeleşmeye geçildi. İlçede örtü altı ve açık alanda olmak üzere yaklaşık 30 dekar alandan meyve hasadı yapılmaya başladı.

Tanesi 35 lira Hasat başladı...
Gazipaşa’da ilk hasat ise ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Muzkent Mahallesi’nde, Hatice Güven ve ortağı Sefa Oğuz’un 4 yıl önce 2 dekar örtü altına kurduğu mango bahçesinde başladı. Olgunlaşan mangolar, tek tek makasla kesilerek paketleniyor. Mangolar, büyük marketler ve otellerin yanı sıra Alanya’daki semt pazarlarına gönderiliyor.

’EŞİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM’

Üretici Hatice Güven, mango yetiştiriciliğinin, kaybettiği eşi Numan Güven’in hayali olduğunu söyledi. Eşinin vefatından sonra kendisinin Sefa Oğuz’la işe devam ettiğini ve 4 yıl önce projeyi başlattıklarını kaydeden Güven, "Eşimin hayallerini ben devam ettirmek istiyorum. 4 yıl önce 2 dekar kapalı alana 84 adet mango fidanı ektik ve ilk hasadımızı geçen yıl yapmıştık. İlk hasadımızda 2 bin 350 adet meyve aldık. Yaklaşık 50 bin lira kazandık. Bu yılki hasadımızda 5 bin mango meyvesi bekliyoruz. Ortalama 100 bin lira gelir hedefliyoruz" dedi.

Tanesi 35 lira Hasat başladı...
Meyvelerin şu an iç piyasada tüketildiğini anlatan Hatice Güven, "Büyük marketlere, otellere veriyoruz. Dış ülkelerden de talepler var ama bahçenin biraz daha büyümesi gerekiyor. Ağaçlar büyüdükçe meyve rekoltesi de hızla artıyor. İlerleyen yıllarda beklentilerimiz büyük. 4 yıllık tecrübemizden anladığımız mango fidanları özel bir bakım istiyor. Isı ayarı çok önemli ve düzenli olarak sadece su vermeniz gerekiyor" diye konuştu.
Tanesi 35 lira Hasat başladı...
ÜRETİM İÇ PİYASAYI KARŞILIYOR

Çelik Fidancılık danışmanı İlhan Alçar ise mango fidelerini Gazipaşa’da yetiştirdiklerini kaydetti. Tropikal meyvelerin Türkiye’de özellikle mangonun yaygınlaşması için çalıştığını belirten Alçar, "Zaman içinde ciddi bir ilgi oluştu. Muz ve narenciyedeki gelir kaybından dolayı çiftçide bir ilgi var. Fakat meyveye geçme zamanı biraz uzun olduğu için mangoya biraz tedirgin bakılıyor. Gazipaşa çevresinde bu sene içerisinde 15- 20 dekar sera, açıkta ise 50- 60 dekar ekim yapıldı. Giderek mango ekimi artıyor. Türkiye’deki üretim şu an iç piyasayı karşılıyor. Zaman içinde ihracata dönük işlemlerin olacağına inanıyoruz" dedi.

Tanesi 35 lira Hasat başladı...
YENİ GELİR KAPISI

Hasat döneminde bahçelerde meyve ve ağaç gelişimini kontrol ettiklerini anlatan İlhan Alçar, Bu serada yapılan ekimlerden sonra kontrollerimizi yapıyoruz. Mango fidanındaki gelişmelere bakıyoruz. Tabi ki bunların da çiftçiler arasında örnek oluşturması lazım. Bakımı kolay ve bu yöreye çok uygun bir ürün. Çiftçilere yeni bir gelir kapısı olmasını umuyoruz" diye konuştu.

AB ÜLKELERİ YILDA 600 BİN TON TÜKETİYOR

Mango Fidancılık A.Ş.’nin sahibi Mustafa Ezici ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılda 600 bin ton mango tüketildiğini, bunun ekonomik değerinin ise 1,2 milyar euro olduğunu söyledi. AB ülkelerinin Arjantin Peru, Şili ve Hindistan’dan özellikle ürün aldığına dikkat çeken Ezici, "Bu ülkelerde üretim bittiğinde dünya genelinde ürün rekoltesi ağustos- aralık döneminde yüzde 20’lere düşüyor. İş bu dönemde Türkiye, Mısır, İspanya ve İsrail’de hasat başlıyor. Ciddi bir alıcı olan AB ülkeleri bu dönemde yüksek fiyattan ürün alıyor. Bizim üretim alanlarımızı genişletip mutlaka pazarda yer almamız gerekiyor. Üstelik biz Avrupa pazarına çok yakın olduğumuz için çok daha taze ve temiz sunabiliriz" dedi.

Tanesi 35 lira Hasat başladı...
YERLİ MANGO ÇIKTI, İTHAL ELDE KALDI

Gazipaşa’da hasadı yapılan mangoyu Alanya’da tezgahında satışa sunan pazarcı esnafı Mehmet Türköz ise tropikal meyve ve sebzelerin ilgi gördüğünü söyledi. İlçede yerleşik yaşayan yabancıların özellikle satın aldığına değinen Türköz, "Mango çok güzel bir meyve. Günlük geldiği için çok taze. Renk ve tadı da çok güzel. Tezgahımıza gelen müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Tane ile satıyoruz. Gazipaşa mangosu tanesi 35 TL’den alıcı buluyor. Yerli mango çıktıktan sonra ithaller elimizde kaldı. Çünkü şekil ve tat olarak daha taze görünüyor. Yerli daha çok talep görüyor. Turistler de çok talep ediyor" dedi.

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