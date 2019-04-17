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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

TANAP'tan Avrupa'ya gaz temininde son aşamaya gelindi

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TANAP'tan Avrupa'ya gaz temininde son aşamaya gelindi

Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 sahasından çıkarılan gazın Avrupa piyasalarına ulaştırılmasına katkı sağlayacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci fazında son aşamaya gelindiği ve 15 Nisan itibarıyla boru hattına test amaçlı gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

TANAP'tan yapılan açıklamada, projenin geçen yıl haziranda gerçekleştirilen törenle ilk fazının devreye alındığı ve Türkiye'ye gaz akışının başladığı anımsatıldı.

Projenin ikinci fazını oluşturan ve Eskişehir'den Edirne-İpsala'ya kadar uzanan ikinci fazında da son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, "Avrupa'ya gaz temini için planlanan ikinci fazın devreye alınması kapsamında, 15 Nisan 2019 itibarıyla sisteme gaz alımına başlandı. Sistemin tamamen devreye alınarak Haziran 2019'da Avrupa'ya test amaçlı gaz arzına hazır hale gelmesi planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

TANAP'ın Avrupa'ya gaz arzına hazır hale gelmesinin ardından Güney Gaz Koridoru'nun son halkası olan ve Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya'ya kadar uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) inşaatının tamamlanarak gaz alımına hazır hale getirilmesinin bekleneceği bildirildi.

Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP'tan yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşınacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılacak. Kalan 10 milyar metreküplük kısım ise Avrupa'ya gönderilecek.

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