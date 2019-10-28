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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TANAP’ta tam kapasite 2020’de

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TANAP’ta tam kapasite 2020’de

TÜRKİYE’nin TANAP’tan (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) önümüzdeki yıl itibari ile yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz alımına başlayacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu yıl sonu itibariyle kapasitemiz 4 milyar metreküp. Gaz çekişimiz 2020 başında 6 milyar metreküpe ulaşacak. Kasım ayı sonunda TANAP’tan sınıra gaz verme töreni düzenlenecek. TAP (Trans Adriyatik Boru Hattı ) bağlantısı ile Avrupa’ya ilk gazı ise temmuzda vereceğiz” dedi.

6 YILDIR ÇALIŞIYORUZ

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, “Doğu Akdeniz’de zaten 6 yıldır sismik çalışmalar yapıyorduk. Bu çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Önce bölgenin röntgenini çekiyoruz ardından sondaj işlemine geçiyoruz. Şu an biyopsi aşamasındayız. Bizim bu konuda umudumuz var. Orada Kıbrıslı Türklerin hakkına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte çıkacak gaza bağlı olarak bölgede boru hatları da dahil ciddi yatırımlar bizi bekliyor. Ancak Doğu Akdeniz’de hala bir anlaşma söz konusu değil. Sorunun içerisinde Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Filistin, Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC, Yunanistan ve Libya var ama bir araya gelip bir mutabakat sağlamış olma durumu yok. Oysa biz işbirliğine açığız” şeklinde konuştu.

HATADAN DÖNDÜLER

Barış Pınarı Harekatı sürecinde ABD’nin yaptırımları kapsamına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da dahil edilmişti. Türkiye’nin faaliyetlerini birilerini kızdırmak ya da mutlu etmek için yapmadığını ifade eden Dönmez, “Biz işimize bakacağız. Faaliyetlerimize devam etmemiz gerekiyor. Benim ne ABD’de ne de dünyanın başka yerinde mal varlığım yok. Sonuç olarak onlar bu hatalarından geri döndüler. Zamanında güvenli bölgeler oluşturulsaydı hem terörden toplum bu kadar etkilenmeyecekti, hem de göçten kimse etkilenmeyecekti. Türkiye inisiyatif aldı, haklı olduğumuz ortaya çıktı” diye konuştu.

1 MİLYARLIK TASARRUF

- 2016’da tek saat uygulamasına geçme kararı aldıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, “Bu karar o dönem epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Bu uygulama ile Türkiye yıllık 1 milyar lira civarında tasarruf etti . Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiyede bulundu. Böylece ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk” dedi.

 

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