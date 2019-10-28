TANAP’ta tam kapasite 2020’de

6 YILDIR ÇALIŞIYORUZ

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, “Doğu Akdeniz’de zaten 6 yıldır sismik çalışmalar yapıyorduk. Bu çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Önce bölgenin röntgenini çekiyoruz ardından sondaj işlemine geçiyoruz. Şu an biyopsi aşamasındayız. Bizim bu konuda umudumuz var. Orada Kıbrıslı Türklerin hakkına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte çıkacak gaza bağlı olarak bölgede boru hatları da dahil ciddi yatırımlar bizi bekliyor. Ancak Doğu Akdeniz’de hala bir anlaşma söz konusu değil. Sorunun içerisinde Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Filistin, Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC, Yunanistan ve Libya var ama bir araya gelip bir mutabakat sağlamış olma durumu yok. Oysa biz işbirliğine açığız” şeklinde konuştu.

HATADAN DÖNDÜLER

Barış Pınarı Harekatı sürecinde ABD’nin yaptırımları kapsamına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da dahil edilmişti. Türkiye’nin faaliyetlerini birilerini kızdırmak ya da mutlu etmek için yapmadığını ifade eden Dönmez, “Biz işimize bakacağız. Faaliyetlerimize devam etmemiz gerekiyor. Benim ne ABD’de ne de dünyanın başka yerinde mal varlığım yok. Sonuç olarak onlar bu hatalarından geri döndüler. Zamanında güvenli bölgeler oluşturulsaydı hem terörden toplum bu kadar etkilenmeyecekti, hem de göçten kimse etkilenmeyecekti. Türkiye inisiyatif aldı, haklı olduğumuz ortaya çıktı” diye konuştu.

1 MİLYARLIK TASARRUF

- 2016’da tek saat uygulamasına geçme kararı aldıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, “Bu karar o dönem epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Bu uygulama ile Türkiye yıllık 1 milyar lira civarında tasarruf etti . Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiyede bulundu. Böylece ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk” dedi.