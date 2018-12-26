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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

TANAP atıl durumdaki köy okullarını turizme kazandırıyor

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TANAP atıl durumdaki köy okullarını turizme kazandırıyor

TANAP'ın destek verdiği atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, Eskişehir'de iki eski okul binasının tadilatı tamamlandı.

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) destek verdiği, atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Eskişehir'in Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki eski okul binası, tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

TANAP'tan yapılan açıklamada, şirketin, sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki 17 köy okulunun sosyal alanlara dönüştürülmesi sağlanarak Frig Vadisi'nin turizm merkezi olarak gelişimine katkıda bulunacağı bildirildi.     

Bu kapsamda "Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor" projesiyle Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki okulun hizmete açıldığı belirtilen açıklamada, açılış törenine TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İSG, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın katıldığı kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattı güzergahındaki tüm şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Frig Vadisi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor.

Seyitgazi Belediyesi’nin bölgenin bu potansiyelini geliştirme yönündeki çalışmasının önemli aşamalarından birine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.     

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da TANAP'ın söz konusu projeyle, yörenin turistik, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına destek verdiğini belirterek, "Amacımız, Frig Yolu adı verilen yürüyüş güzergahını turizm faaliyetleriyle canlandırarak turizm destinasyonu haline getirmek, Frig Vadisi güzergahı üzerinde projenin uygulanacağı mahallelerde geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunmak. Köyden ekonomik endişelerle göç yoluyla şehre giden nüfusun, gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde artan gelir potansiyeliyle köye dönmesinin önünü açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.     

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