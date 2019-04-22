Tamamlayıcı emeklilik formülü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ programı kapsamında çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilecek; BES yapılandırılacak ve kıdem tazminatı ile BES’in entegrasyonu sağlanacak. Emeklilik şirketleri ise programı olumlu karşılarken, hem BES’te yapılacak değişikliklere hem de kıdem tazminatının entegrasyonuna destek vermeye hazır olduklarını açıkladılar.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, reform ile otomatik katılımın iyileştirileceğini ve kıdem tazminatı kurgusu ile entegre olacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin oluşturulacağını söyledi. Erkan, dünyada emeklilik sistemlerinin; asgari geçim standartlarını hedefleyen ve 1. basamakta yer alan kamusal emeklik programları, işverenin de emekliliğin finansmanına katkıda bulunduğu 2. basamak iş yeri bazlı emeklilik programları ve gönüllü katılım esasına dayanan 3. basamak emeklilik sistemleri ile üç bacaklı bir yapı dahilinde kurgulandığını belirtilerek, “Bizde kamu emeklilik sistemi var, üçüncü basamakta gönüllülük esasına dayalı BES de var. Planlanan yapısal dönüşüm adımları kapsamında, ülkemizde bu yapının eksik bacağı olan 2. basamağa yönelik bir düzenleme getiriliyor” dedi.

İŞYERİ BAZLI EMEKLİLİK

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eksikliği hissedilen ikinci basamak, iş yeri bazlı emeklilik sistemi ise otomatik katılım ile hayata geçti. Böylelikle, tüm kurumların sisteme entegrasyonu sağlandı. Planlanan ve kıdem tazminatı uygulamasını da içerecek tamamlayıcı emeklilik sistemi dahilinde, işverenin de katkı payı ödeyerek emekliliğin finansmanına katkı sağlaması ikinci basamakta yaşanan işveren desteği eksikliğini giderecek. Böylece üçüncü basamakta yer alan gönüllü BES, ek tasarruf kapasitesine sahip bireyler ile ikinci basamak emeklilik sisteminin kapsamı dışında kalan nüfusun tasarruflarını değerlendirebileceği adres haline gelecek. Programda yer verilen bu yapının, BES dahilinde yürütülmesi konusunda üzerimize düşen görevleri eksiksiz yapmaya hazırız.”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile bireylerin yaşlılık dönemlerinde düzenli ilave gelire kavuşabileceklerini belirterek, “Bu konunun topluma, çalışanlara iyi anlatılması gerekiyor. Bu fonların güvence altında olduğunu, devletin kurumları tarafından sıkı denetlendiğini, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetildiğini anlatabilirsek bu sistem sosyal güvenlik açısından başarılı sonuçlar doğuracaktır” dedi.

BES’İN ALTYAPISI SAĞLAM

KATILIM Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, kıdem tazminatı reformuna da dikkat çekerek, sosyal güvenlik alanındaki kronik sorunların çözüleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Çözümün BES alt yapısı üzerinden üretilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecek. Yasa yapıcı, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda herhangi bir görev verirse bu görevi yerine getirecek yetkinliğe ve alt yapıya sahibiz.”

2019 SONUNA KADAR NELER YAPILACAK?

BES yeniden yapılandırılacak.

Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek, kıdem tazminatı fonu kurulacak.

Emeklilikte ek gelir oluşturacak tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.

Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

2020’den itibaren her yıl BES’te 100 milyar fon biriktirilecek.

BES’te 5 yıl içinde milli gelirin yüzde 10’unu aşan fon büyüklüğüne ulaşılacak.

12 MİLYONA HİZMET VERİYORUZ



Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, BES ile toplamda 12 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Bireysel emeklilik ve otomatik katılım bireysel ve kurumsal müşterilerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamaya yönelik anlamda olgunluğa ulaştı. Bu açıdan BES, kıdem tazminatı uygulamasının fonlu bir sisteme dönüştürülmesi neticesinde oluşacak daha geniş kapsamlı müşteri gruplarına da nitelikli hizmet verme konusunda güven veriyor. Emeklilik şirketleri olarak bizler yeni oluşacak sistemi etkin ve sorunsuz bir şekilde yönetmeye adayız.”

TASARRUFU ÖZEL EMEKLİLİK ARTTIRIR

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, kıdem tazminatı ile BES entegrasyonuna da değinerek, şunları söyledi: “Hedef, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak. Bunun için yüksek ve istikrarlı büyümeye sahip olmak gerekiyor. Yüksek büyümeyi sağlayacak da yurt içi tasarruflar. Toplam yurtiçi tasarrufların yatırımların gerisinde kalması durumunda, yatırımların finansmanında dış tasarruflara başvurulmakta bu da cari açık problemine neden olmakta. Dolayısıyla, yüksek ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve dış kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasında yurt içi tasarrufların artırılması hayati önem taşıyor. Yurt içi tasarrufları artırmanın en etkili yollarından biri ise özel emeklilik sistemidir.”