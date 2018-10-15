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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
15.10.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Tamamlandığında, Türkiye’nin en yüksek barajı olacak

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Tamamlandığında, Türkiye’nin en yüksek barajı olacak

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında yüzde 60’lık seviye tamamlandı.

ARTVİNin 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alan ve temelden yüksekliği 275 metre ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımı devam ediyor. Kurulu gücü 558 MW, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak barajın tamamlanması ile yıllık yaklaşık 600 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanacak. 13 Ağustos 2012 tarihinde ihalesi yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaat çalışmalarına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanmış, bugün itibarı ile yüzde 98’lik parasal gerçekleşmenin sağlandığı projede işin kesin hesap çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ: “4 NİSAN 2021”

30 Mart 2018 tarihinde ise ikmal ihalesi yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesinde inşaat çalışmalarına 20 Nisan 2018 tarihinde başlanmıştı. Sözleşmeye göre iş bitim tarihinin ise 4 Nisan 2021 olduğu belirtildi. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında geçici bağlantı yolları, baraj ulaşım yolları tamamlanırken, 1 Nisan 2014 tarihinde Çoruh Nehrinin derivasyonu yapılmıştı. Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlanırken, 21 Haziran 2018 tarihinde temel kotuna ulaşılmıştı. Temel enjeksiyon çalışmaları tamamlanan projenin enerji kırıcı havuz kazısına başlanırken, kazı ve destekleme çalışmaları devam ediyor.

“140 BİN M3 BARAJ GÖVDE BETONU DÖKÜLDÜ”

11 Temmuz 2018 tarihinde baraj gövde betonu döküm çalışmalarına başlanırken, bugüne kadar 140 bin m3 baraj gövde betonu döküldü. Enerji yapıları ulaşım, kablo ve havalandırma amaçlı tüm tünel ve galeriler tamamlanırken, santral binası kazı ve destekleme çalışmaları ile tavan kemer betonu inşaatları sona erdi. Santral binasında gömülü parça montajları ile kalıp, donatı ve beton dökümleri koordineli olarak devam ederken, enerji şaftı kazısı da tamamlandı. Su alma yapısı beton imalatları tamamlanırken, tünel kısmında kaplama betonlarına başlandı. Şalt sahası kazı çalışmaları tamamlandığı belirtilirken, şalt sahası binası inşaatına başlandığı öğrenildi. Elektromekanik teçhizat çalışmalarının baraj inşaatı ile koordineli olarak devam ettiği Yusufeli Barajı ve HES çalışmalarında toplam fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 seviyesinde olduğu bildirildi.

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