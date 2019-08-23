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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.08.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi

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Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi

Çanakkale'de temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan '1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yaklaşık 3 ay önce batırılan Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde 318 metre uzunluğundaki ayaklar yükselmeye devam ediyor. Aralıksız süren inşaat çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi. Köprü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilkler arasında yer alacak.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapılacak olan köprünün inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi
1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisinde yükselecek 318 metrelik ayaklarını oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi.
Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor.
Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi
Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Tamamlandığında dünyanın en uzunu olacak... Dev proje havadan görüntülendi

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