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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.01.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Son hali böyle görüntülendi

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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Son hali böyle görüntülendi

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2020 yılında hizmete açılması beklenen hastanenin yüzde 35'lik bölümü tamamlandı. İnşaatta gelinen son durum havadan görüntülendi. Hastanenin bir sağlık şaheseri olduğun söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son teknoloji ile donatılan hastanede deprem anında bile ameliyat yapılabileceğini söyledi.

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı devam eden yüzde 35’i tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 hastane oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi

2 BİN 40 SİSMİK İZOLATÖRLE DEPREM ANINDA AMELİYATLAR DEVAM EDECEK

Şehir hastanesi, ana hastane binasında yer alan 2 bin 40 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek.


Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi

Yüzde 35’i tamamlanan kaba inşaatı bitmek üzere olan şehir hastanesi ise havadan ile görüntülendi. Görüntülerde 2020 yılında hizmete açılması planlanan şehir hastanesinde gelinen nokta gözler önüne serilirken çalışmaların devam ettiği görüldü.

 


Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan şehir şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi

“2020 SONU İTİBARİYLE HİZMETE VERİLMESİ HEDEFLENİYOR”

Hastanenin İstanbul için çok önemli bir hizmet olacağını dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Yaklaşık bir buçuk sene önce başladı iki seneye yaklaştı. Yüzde 35 bandındayız kaba inşaatı bitme aşamasında en geç 2020 sonu itibariyle de hizmete verilmesi hedefleniyor. Burası bir şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'hayalim' dediği hastanelerden bir tanesi.


Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi

2 bin 682 yataklı, ben bunları sağlık şaheserleri olarak görüyorum. Faklı bir usulle işletilecek, özel ve kamu ortaklı dediğimiz, sağlık hizmeti tamamen devlet eliyle yürütülecek. Bunun yanındaki destek hizmetleri dediğimiz temizliğinden, güvenliğine, bakımından, tadilatlarına, cihazlarının bir kısmı da tamamen özel sektörün yatırım yaptığı devletle özel sektör arasındaki belirli süreçli sözleşmeler neticesinde işletilecek. Dünyanın en büyük izolatör kullanılan yapılarından bir tanesi şu anda bir numarası esasında” dedi.


Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak Son hali böyle görüntülendi


 

 

 

“DEPREM ESNASINDA RAHATLIKLA AMELİYAT YAPILABİLİR”

Şehir Hastanesi’nde deprem anında herhangi bir etkilenme olmadan ameliyatlara devam edilebileceğini ifade eden Memişoğlu, “ 2068 tane izolatör dediğimiz binanın temellerinde, bina deprem anında yaklaşık 80 santimlik sağa sola hareket edebilecek ve üstteki ana yapıya depremin titreşimini yansıtmayacak bir sistem var. Deprem esnasında rahatlıkla ameliyat yapılabilir halde ve hiçbir zarar görmeyecek. İstanbul’da 2019 senesinde hizmete açacağımız böyle 5 yapı var. Okmeydanı, Göztepe, Kartal’da Marmara Üniversitesi’nin Hastanesi böyle izolatörü yapılar. Burada 8 tane ayrı ayrı hastane var bunların hizmetleri birleştirilmiş durumda buraya giren günde yaklaşık 65 bin kişi hesaplanıyor” diye konuştu.

 

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