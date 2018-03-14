Tam ‘çiftlik’ oldu! Karısı ile yönetim kurulu üyesi tutuklandı

TÜRKİYE’de farklı versiyonlarıyla devam eden saadet zinciri yapılanmasının sanal ortama taşınmış hali olan ‘Çiftlik Bank’ta sular durulmuyor. İnternette bir oyun ile başlayan ve daha sonra tesisler açarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuna göre 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira toplayan Çiftlik Bank’a yönelik soruşturmalar hız kazandı.

Tekirdağ ve Sakarya’daki tesislere yapılan baskınlarda şirket yetkililerine ulaşılamazken, CEO Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçarak inşaat işine girdiği belirtiliyor. Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün teslim olan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ile Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

Kayınpeder Hakan Soysal’ın da ocak ayında yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Sıla Aydın’ın ailesinin gelen tehditler nedeniyle koruma kararı için başvuru yapacağı öğrenildi.

SERMAYE 500 BİN TL

Aylardır haklarında birçok suç duyurusunda bulunulan Çiftlik Bank’ın sahibi kayıp Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın geçen ocak ayı sonunda yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Bursa Nilüfer’de bulunan şirketin unvanı Kuzeyden Tarım Gıda Hayvancılık... Şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125 bin liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek. Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak. Ailenin avukatı Abdullah Yörük ise Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin “Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda’yı geçen ekim ayında Mehmet Aydın’ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yılar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal” dedi.

VİLLA ALACAKLARDI

Yörük, SPK raporuna göre Sıla Aydın’ın hesabına yatırılan 1.7 milyon liraya ilişkin ise, “Evet doğru böyle bir para aktarıldı. Sebebi ise, kendilerine birlikte yaşayacakları bir villa alımı içinmiş. Ancak o para üzerinde tedbir var. Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı” dedi.

KAYYIM ATANABİLİR

AİLENİN avukatı Abdullah Yörük, 80 bine yakın kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank tesislerine kayyım atanmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Yörük, kayyım ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ YÖNETİM KURULUNA GİRDİ

SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı’daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak (35), İstanbul’da yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Çolak, Taraklı’daki tesise güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını ifade etti. Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Çolak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki Çiftlik Bank’a ait çiftlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı, sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlendi. Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)