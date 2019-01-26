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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Tam 5 bin adet basıldı! Atatürk'e özel yapıldı

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Tam 5 bin adet basıldı! Atatürk'e özel yapıldı

Avrupa Merkez Bankası Atatürk resimli 'Euro' bastı. Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Atatürk’ün portresinin bulunduğu euro bastı. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basılan para, Türkiye’nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak. Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honaş, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak. Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

Yıllardır Nümismatik ile uğraştığını aktaran Honaş, süreci şu sözlerle anlattı: "Bir akşam beni takip eden arkadaşlarımdan biri (İbrahim Gölgeli) beni aradı ve “Avrupa’da yaşıyorum, Avrupa Merkez Bankası bu tür paralar basıyor, bu konuda öncü olmak istiyorum. Yardımcı olur musun?” dedi ben de kabul ettim. Fakat tuhaf geldi, Avrupa Merkez Bankası bizim paramızı neden bassın diye düşündüm, sonra bir ön çalışma yaptım. İlk başta olabilirliği konusunda endişelerim vardı. Paranın tasarımını Hollanda vatandaşı bir tasarımcımız (Christian Petermann) üstlendi. O konuda benim de yardımlarım oldu. Sonraki süreçte paraya son halini verdik ve basım takvimin beklemeye geçtik. Teslim ettikten kısa bir sonra paranın basılmasına ilişkin Avrupa Merkez Bankası’ndan ön onayın alındığına dair bilgi geldi. 3 hafta sonra da para basıldı".

Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.

5 BİN ADET BASILDI

Paradan 5 bin adet basıldığını söyleyen Honaş, bu serinin devamının gelmeyeceğini belirterek planladıkları başka çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

"BİR CUMHURBAŞKANLIĞI SERİSİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir Cumhurbaşkanlığı serisi yapmak istediklerini kaydeden Honaş, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunacağız eğer onay verirlerse çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.

Koleksiyoner Özgür Honaş, sonraki süreçte Çanakkale Zaferi ve geliri şehit ailelerine bağışlanacak 15 Temmuz temalı bir para bastırmayı planladıklarını söyleyerek şunları kaydetti: "Çanakkale Zaferi temalı bir seri yapmayı da düşünüyoruz, gerekli onayları aldıktan sonra yakın bir takvimde çıkacak. Bununla birlikte 15 Temmuz'u konu alan bir para basmayı da düşünüyoruz. Ancak bu kesinlikle ticari amaçlı olmayacak. Buradan sağlanan geliri şehit yakınlarına ve 15 Temmuz Derneği’ne bağışlayacağız".

 

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