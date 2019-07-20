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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Tam 4 bin yıllık! Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...

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Tam 4 bin yıllık! Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 4 bin yıllık mağara kent görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor.

Sivas’ın Gürün ilçesi ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarda odadan oluşuyor.

Tam 4 bin yıllık Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...
Çevresel etkilerlerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kent koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kentin, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.
Tam 4 bin yıllık Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...
Burada insanlar yaşamış
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evlerin Gürün’ün sahip olduğu tarihi değerler arasında yer aldığını ifade edip, "Gürün'ümüz şehir merkezinde bulunan mağara evleri ile de dikkat çekiyor. Gürün’ün tarihçesinin 4 bin yıllık olduğundan bahsediliyor. Tabi bu tarih her hangi bir delile dayandırılmadan söylenmiyor.
Tam 4 bin yıllık Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...
Şuğul kanyonunda bulunan Hititlere ait kitabelerden yola çıkarak bu tarihe ulaşıyoruz. Bu mağaralarla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamış olsa da, büyüklerimizin bize kadar ulaştırdığı rivayetlere göre geçmişte insanlar bu mağaralarda yaşamış. Korunmak amacı ile bu mağaralarda yaşamayı tercih etmişler. Bu mağaralarda hayat sürmüşler. Kakından bakıldığında da insan eli ile oyularak yapıldıklarını anlıyoruz" şeklinde konuştu.

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