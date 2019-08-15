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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.08.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı

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Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı

Burdur’da beyaz kumsalı, berrak suyu ve turkuaz rengiyle ‘Türkiye’nin Maldivler’i’ olarak ünlenen Salda Gölü bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hem özellikle gelen hem de gittikleri tatil bölgelerinden dönüşte bir günlerini Salda Gölü'ne ayıran tatilciler, turkuaz mavinin ve bembeyaz kumsalın tadını çıkardılar. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, her geçen gün artan talep sebebiyle zorlandıklarını ve sit alanı olması sebebiyle çivi bile çakamadıkları için ziyaretçilerin taleplerine cevap veremediklerini söyledi.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, koruma önlemleri ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra tanıtım çalışmalarıyla bilinirliği artan ve 'Millet Bahçesi' projesi ile gündeme gelen Salda Gölü, dört günlük bayram boyunca tatilcilerin gözdesi oldu. Yıl başından bu yana 600 bini aşan ziyaretçi ağırlayan Salda Gölü, bayram tatilinde de vazgeçilmez rotalar arasında yerini aldı.

Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı
Salda Plajı'nda kil havuzlarına giren vatandaşlar da kil banyosu yapmayı ihmal etmediler. Ziyaretçiler gölde bol bol selfie çekerek bu anları ölümsüzleştirdiler.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yaptığı açıklamada, "Kendi yerimizde emanetçi durumundayız. 5 bin nüfuslu ilçe 40 bin kişiye çıktı. Devletten acil destek bekliyoruz" diyerek yardım talebinde bulundu.

Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı
27 yıldır belediye olarak halk plajında hizmet verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenel, “Millet Bahçesi Projesi kapsamında olduğu için Halk Plajına ne düzenleme ne de tuvalet gibi bir şey yapamıyoruz, gölün korunması için ilçe merkezine yapılacak olan imara açık alanlara konaklama yerleri yapılıp Salda Gölü daha iyi korunacaktır.
Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı
Sit alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olan Yeşilova ilçe merkezi ve çevre köyleri de bu bölgenin içinde olduğu için elimiz kolumuz bağlı. Buraya gelen ziyaretçilerimize yeterince hizmet veremiyoruz” diye konuştu.
Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı
Belediyenin temizlik ekiplerini halkın yoğun olduğu özellikle Salda Gölü çevresinde görevlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Şenel, “5 bin nüfuslu ilçe merkezi yazın 40 bini buluyor. Bu yıl İş-Kur'dan destek de alamadık. Temizlik çalışanlarımız hizmet vermekte güçlük çekiyor. Yetkililerin bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

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