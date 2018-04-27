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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
27.04.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Talep patlaması yaşandı! Satışlar ikiye katlandı

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Talep patlaması yaşandı! Satışlar ikiye katlandı

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi: "Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var. Bu senenin hikayesinde bu tüketici kredisi ile yapılan online alışverişler gündemimizde olacak, şu an toplam hacmin yüzde 1-1,5'i online tüketici kredisi kullanılarak yapılan alışveriş" açıklamasında bulundu.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var." dedi.

Ekmekçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaretin potansiyeli ve yapılan çalışmalar ve yıl değerlendirmesine ilişkin bilgi verdi.
Yılın ilk 3 ayına bakıldığında ocak, şubat ayının biraz rehavetle başladığına dikkati çeken Ekmekçi, mart ayında ise bu rehavetin kalktığını ve e-ticaretin arttığını söyledi.

Ekmekçi, kurun da etkisiyle ilk 2 ayda biraz durulma yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ama mart ayında stabilize oldu ve toparlandı, nisan ayı da oldukça iyi gidiyor. Bunda evlilik sezonunun başlamış olmasının da önemli etkisi var. Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor.  İnternette altını taksitle, hatta vade farksız taksitle satan üyelerimiz var. Dolayısıyla hem altın satışlarında hem ev eşyalarının satışında iyi bir artış var şu an. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var. Bunda sezonun yanı sıra bilinirlik taksit yapılmasının önemli etkisi var."

 "SENE SONUNDA YÜZDE 30 BÜYÜMENİN ALTINA İNMEYECEĞİZ"
Ekmekçi, bu sene ilk çeyrekte e-ticaret büyümesinin durmadığına dikkati çekerek, geçen seneki büyüme rakamlarının aynı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda Ramazan ayının da büyümeye önemli katkısı olacağını söyledi.

İki çeyreğinde oldukça güçlü geçeceğini dile getiren Ekmekçi, "Yıl sonu beklentilerimiz oldukça iyi, sene sonunda yüzde 30 büyümenin altına inmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Ekmekçi, pazarda ödeme modeli olarak şu an online tüketici kredisiyle ödeme şeklinin oturduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Artık kredi kartınız yoksa direkt TC kimliğinizi girip banka kredisini anında çekebiliyor, ürünü alabiliyorsunuz. Bu modelin testleri bir seneden beri değişik firmalar tarafından yapılıyordu ama bu senenin hikayesinde bu tüketici kredisi ile yapılan online alışverişler gündemimizde olacak.
Şu an toplam hacmin yüzde 1-1,5'i online tüketici kredisi kullanılarak yapılan alışveriş. Daha çok ev alışverişi için ya da 700-1000 lira üzeri alışverişler için kullanılıyor. Burada da bilinirliğin artmasıyla kullanım daha da artacak."

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