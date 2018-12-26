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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Talep arttı, otelciler peşin satışa yöneldi!

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Talep arttı, otelciler peşin satışa yöneldi!

Avrupalı turistin yoğun ilgisi tatil cenneti Marmaris'teki otelleri oda satışında peşin çalışmaya yöneltti.

GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konaklama hizmetinin karşılığını peşin alamayan otelcilerin çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Avrupa'dan gelen turist sayısındaki artış nedeniyle otelcilerin oda bedellerini peşin almaya başladığını belirten Bülbüloğlu, "Kitle turizmi yaptığınız bir yerde doğal olan parasının peşin alınmasıdır. Otelcinin çok canı yandı peşin almadığında. Turizmin zor olduğu günlerde otelciler taşın altına elini koydu ve vadeli çalıştı. Turizmdeki artışla birlikte rezervasyon yerine odanın peşin satılması doğal. Vade olmaksızın peşin çalışmasının doğal karşılanması lazım. Olması gereken olmaya başladı otelci açısından." dedi.

ROLLER DEĞİŞTİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Avrupa pazarındaki yükselişle birlikte konaklama bedellerinin arttığını ve işletmelerin rezervasyon almayıp odayı peşin satmaya yöneldiğini dile getirdi.

Turizmdeki hareketliliğin rolleri değiştirdiğine dikkati çeken Esin, "Eskiden acenteciler otelcilere oda ve fiyat konusunda istediğini yaptırırdı. Şimdi tersine döndü. Otelci istediği oda ve fiyatı veriyor acentelere. Otelciler artık birçok acenteden peşin istiyor. Bunda özellikle Avrupa pazarındaki satışlar önemli etken." diye konuştu.

Esin, bu durumun yeni sezonda yerli turist açısından oda sıkıntısına yol açacağını belirterek, "Özellikle yerli turistler şimdiden rezervasyon yaptırmalı. 2019 turizm sezonunda oda bulmak artık çok zor." ifadesini kullandı.

ODA BULAMAYAN OTEL KİRALIYOR

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve İbu Acente Müdürü Özhan Berkoğulları, otellerin birkaç acente haricinde rezervasyon yapmadığını, direkt odayı sattığını söyledi.

Berkoğulları, "Hiçbir şekilde rezervasyon yok. Odayı peşin verip alıyorsunuz. Oteller garanti satışa yönelmiş durumda. Avrupalı turistler uzun vadeli ve yüksek sezonda geldiği için Orta Doğu ile çalışan acenteler oda bulmakta zorlanıyor, bunun için otel kiralamaya yöneldiler. Biz de otel kiraladık." dedi.

"SİSTEM NORMALE DÖNDÜ"

Beş yıldızlı bir otelin müdürü olan Fahri Tan da turist sayısındaki artışın konaklama sektörünü normal şartlarına getirdiğini söyledi.

Otelcilerin, müşteri sıkıntısı olduğu dönemlerde peşin ödemeyi askıya aldığını belirten Tan, "Otelini doldurmak, zarar ihtimalini ortadan kaldırmak için vadeli satışlar yapıldı. Avrupa pazarında kurumsal ödemeyle ilgili problem yok. Diğer operatörler rezervasyon yerine odayı satın almak zorunda. Turizmdeki artış sistemi normale döndürüyor. Olması gereken bu." değerlendirmesinde bulundu.

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