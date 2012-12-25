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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
25.12.2012 - 09:54, Son Güncelleme:

Talat Çetin, 'Rus generalim' diye dolandırdı

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Talat Çetin, 'Rus generalim' diye dolandırdı

Türkiye, Rusya ve Özbekistan üçgeninde filmlere konu olabilecek bir dolandırıcılık hikayesi yaşandığı ortaya çıktı. 5 Türk işadamı, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 2011'de Özbekistan'da gözaltına alındı. 10'u ise Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Rus gizli servisinde general olduğunu söyleyen Talat Çetin, tutukluların aileleriyle temasa geçip onları kurtarmak için 3 milyon dolar istedi. Aileler, yaklaşık 2 milyondan fazla parayı aracılara kaptırdı. İşadamları kendi imkânlarıyla serbest kalırken, sözde general sırra kadem bastı.

Kendisini Rus istihbarat servisi FSB (eski KGB) elemanı olarak tanıtan Talat Çetin adındaki Türk vatandaşının Özbekistan’da mağdur duruma düşen 5 Türk işadamını hapisten kurtarma bahanesiyle Türkiye’deki yakınlarını 2 milyon dolardan fazla dolandırdığı ortaya çıktı. Büyük skandalı, Rusya’da “Novaya gazeta” muhabiri Sergey Kanev ortaya çıkardı.

Kanev ve mağdur ailelerinin Hürriyet’e anlattığı hikayenin detayları özetle şöyle:

5 TÜRK TUTUKLANDI
Özbekistan güvenlik servisi elemanları 2 Mart 2011 tarihinde vergi kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Türk işadamlarının Taşkent’te işlettiği “Turkuaz” alışverişTalat Çetin, Rus generalim diye dolandırdı
merkezine baskın düzenledi. Sayıları 15 olan Türk iş adamlarından 10’u bir hafta sonra sınırdışı edildi. Geriye kalan beş kişi Vahit Güneş, Fikret Güneş, İbrahim Eksilmez, Mustafa Üner ve Hayrettin Üner’in görülecek dava kapsamında tutuklanmalarına karar verildi. 5 Türk, Taşkent’te verilecek hapis cezasını beklerken, skandalın kahramanı Talat Çetin, Türkiye’de ailelerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Kendisini ‘Rusya İç İstihbarat Servisi FSB Başkanı Aleksander Bortnikov’un güvenilir adamı olarak tanıtan Talat Çetin, Özbekistan’da tutuklu 5 kişinin serbest bırakılmasını sağlayabileceğini söyledi. 3 milyon dolar istedi. Talat Çetin, 1 milyon doları alıp ortadan kaybolduktan 6 ay sonra ortaya çıktı ve 1 milyon dolar daha talep etti. İkinci 1 milyon doları toplayamayan aileler Özbekistan’daki hesaba 700 bin dolar transfer edebildi. Bu paranın da yatırılmasından kısa süre sonra sahneye yeni bir oyuncu çıkmıştı. Kendisini Özbekistan Ulusal Güvenlik Servisi avukatı olarak tanıtan Mansur R. adındaki kişi. Türkiye’deki ailelerden üçüncü 1 milyon dolarlık ödemenin bir an önce yapılmasını istiyordu. Mansur’a göre paranın tamamlanmaması halinde tutuklular 18’er yıl hapis cezası alabilirdi.

Türkiye’deki yakınlar, 750 bin doları gösterilen kurye vasıtasıyla karşı tarafa iletti. Tutuklandıktan 10 ay sonra Türk vatandaşları kendi imkânlarıylaserbest kaldı ve sınır dışı edildi. Bu arada 3 milyon doların tamamı ödenmediği için Türkiye’deki ailelerin yanına üçüncü kurye geldi. Türk vatandaşı Hasan Ç., hesabın kapanmasını istiyordu.

Polise haber vereceklerini söyleyen aileler, Hasan Ç.’den dolandırıldıklarını öğrendiler. Aldığı 515 bin doların 200 bin dolarını iade eden Hasan Ç. gösterilen fotoğraflarda Talat Çetin’i teşhis etti.

HÜRRİYET'E DOĞRULADILAR

Hapishaneden Limuzinle Aldıracaklardı

Talat Çetin'i filmlere konu olacak yöntem ile para aldığı kişinin kardeşi Vahit Güneş, Hürriyet Dünyasına konuştu.

Özbekistan da 23 Aralık 2011'de salıverildiklerini anlatan Güneş dolandırıcılık olayını şöyle anlattı:

"Ağabeyim Reşat, bizi kurtarmak için arayışa giriyor İstanbul da görevli bir tanıdık hakim var H.A isimli bu hakimin yanına giden ağabeyim bizim durumumuzu anlatıyor; kendisinden yardım istiyor. H.A ağabeyimi Talat Çetin ile tanıştırıyor. Talat Çetin görüşmeye general elbisesi ile geliyor. Bu türden birkaç görüşme yapılıyor. Bu görüşmeler Nisan 2011'de yapılıyor. Ağabeyime hem bizi hem de giden mallarımızı kurtaracağını söylüyor. Hatta benim ceza evinden limuzin ile çıkarılacağımı söylüyor.

Gün bile veriyor. Doğum günüm olan 5 Mayıs' ta çıkacağımı söylüyor. Ağabeyim Reşat'tan 3 milyon dolar istiyorlar. İşin başlangıcı için 1 milyon 50 bin dolar alıp gidiyor. Ağabeyim de bu parayı sağdan soldan borç yaparak toparlıyor.

Parayı aldıktan sonra adamlar başlıyor tiyatro yapmaya. Bugün çıkacaklar, yarın çıkacaklar diye sürekli oyalamaya başlıyorlar. Para gitti, ancak biz kendi imkanlarımızla çıktık. Çıktıktan sonra bütün bu olanları öğrendim. Çıktığımıza sevinemedim bile hâlâ borç ödüyorum. "

RUSYA'DA ÇARŞAF SATTI

Dolandırılan aileler birlik olarak Çetin'in izini sürdü. Fotoğraf karşılaştırmasıyla kendisini Rus generali diye tanıtan kişinin 31 Aralık 1973 Ardahan Posof doğumlu Talat Çetin'in olduğu sonucuna varıldı. Yapılan araştırmalar sonrası Talat Çetin'in 90'lı yıllarda Rusya'nın güneyinde Rostov bölgesinde küçük çaplı yatak örtüsü tekstil ticareti yaptığı belirlendi. Talat Çetin'in fotoğrafı Rus istihbarat servislerine eleman yetiştiren terörle mücadele akademisinin internet sitesinde de Rus subay üniforması ile yer aldı. Ancak bu sitedeki telefon numarasını aradığımızda sitenin de sahte olduğu anlaşıldı.

Ne Türkiye, ne de Rusya'da Talat Çetin'in izine ulaşılamadı.

 

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