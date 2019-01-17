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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Taksitler de dahil... Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasına ilişkin tüm soruları cevapladı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Taksitler de dahil... Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasına ilişkin tüm soruları cevapladı

Ziraat Bankası’nın geçen hafta açıkladığı kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bütün detayları Ziraat Bankası Hürriyet okurları için yanıtladı. Ziraat Bankası’ndan gelen yanıtlara göre kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine gitmesi yeterli olacak. 10 bin lira kredi kartı borcu olan vatandaş, 24 ay vadede aylık 489 lira, 60 ay vadede 250 lira taksit ödeyerek geri ödeme yapabilecek. İleriye dönük karta bağlı taksitler de önceki günden itibaren yapılandırma kapsamına alındı. Ziraat Bankası yetkilileri, karta bağlı taksitlerin de sistem üzerinden görülebildiğini ve taksitlerin yapılandırma kapsamına alındığını söylediler. İşte tüm soruların cevapları:

1- Hangi borçlar yapılandırma kapsamındadır? Tüketici kredileri de yapılandırmaya dahil mi?

-Bireysel kredi kartı borçları kapsamdadır. Tüketici kredileri kapsam dahilinde değildir.

2- Yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor? Şartları neler?

Taksitler de dahil... Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırmasına ilişkin tüm soruları cevapladı

- 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan borçları kapsıyor. Bu uygulamadan kredi kartı borcunu ödemede güçlük çeken vatandaşlar yararlanabilecek. Müşteriden istenilen tek şart gelirini belgelemesidir.

3- Hangi faizle kaç ay vade ile yapılandırma söz konusu?

- Birleştiren ihtiyaç kredisinin vadesi azami 60 ay olup, 24 aya kadar olan krediler için aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar olan krediler için ise aylık yüzde 1.20 faiz oranı uygulanıyor.

4- Dosya masrafı, kefil, hayat sigortası ya da diğer
masraflar var mı?

- Hayır, hiçbir şekilde kefil şartı bulunmamaktadır. Vade ne olursa olsun sabit binde 5 kredi tahsis ücreti alınıyor. Hayat sigortası ise tüketici kredilerinde isteğe bağlı standart bir üründür. 

5- Başvuru için ne yapılması gerekiyor?

-Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılmaktadır. Ziraat Bankası’ndan maaş almayan müşterilerin gelir belgesi ile başvurması yeterlidir.

6- Takibe düşmüş ve alacak şirketlerine devrolmuş kredi kart borçlarını da kapsıyor mu?

- Yapılacak işlem bankamız açısından yeni bir kredi kullandırımı olduğu için yasal düzenlemeler çerçevesinde kredi değerlendirmesi yapılacağından, belirtilen müşteriler kapsam dahilinde değildir.

7- Eşi kredi takibine düşen kişi, kendi kartı için yapılandırma isteyebilir mi?

- Kart sahibinin krediye başvurusu kendi gelirine göre değerlendirilir.

8- Daha önce takibe düşmüştüm. Kara listedeydim ama çıktım, yapılandırmadan yararlanabilir miyim?

- Takipten çıkan ve kara listede olmayan müşterilerimiz faydalanabilir.

9- Ticari kredi kartları kampanyaya dahil mi?

- Sadece bireysel kredi kartı borçluları kapsamdadır.

10- Başvururken hangi belgeler gerekiyor?

- Bankamızdan maaş almayan müşterilerimizin gelir belgesi ile başvurması gerekmektedir.

11- İşsiz veya öğrenci kampanyadan yararlanabilir mi?

- Yapılacak işlem bankamız açısından yeni bir kredi kullandırımı olduğu için, çalışan veya çalışmayan kredi geri ödemesi için gelir beyan eden müşteriler faydalanabilecektir.

12- Emekliler yararlanabilir mi?

- Emekli müşterilerimiz krediden yararlanabilirler.

13- 10 bin liralık bir borç yatırıldığında 24 ay ve 60 ay vadeli ödenmesi gereken aylık taksit ne kadar olacak?

- 10 bin lira 24 ay vadede aylık taksit tutarı 489 lira, 60 ay vadede 250 lira taksit tutarı ile geri ödeme yapılacaktır.

14- Vatandaşın, borçlu olduğu bankadan belge alması
gerekiyor mu?

- Bankamız müşterilerimizden diğer bankalardan hiçbir belge talep etmemektedir.

15- Ziraat Bankası borcu nasıl kapatacak, borçlunun kartını iptal etmesi şart mı?

- Kredi başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilerimizin ilgili kredi kartını iptal ettirmesini beklemekteyiz. Kredi kartının iptal edildiğini sistemsel olarak görebiliyoruz.

16- Diğer bankaya ödeme nasıl yapılacak?

- Kredi tutarını karşı banka kredi kartı hesabına göndermekteyiz.

17- Ziraat Bankası hemen bana yeni kart verecek mi?

- Bireysel Kredi kullandırımı dışında limit boşluğuna göre anında müşterimize ayrıca Bankamız Kredi Kartı (Bankkart Combo) teslim edilmesi sürecini başlatıyoruz.

18- Diğer bankadaki kart kapandığında (Borcu yoktur) yazısı getirecek miyim?

- Müşterilerimizden hiçbir şekil ve surette diğer banka yazısı talep edilmemektedir.

19- Ziraat Bankası bana yeni kartı verirken limiti ne olacak?

-Yasal düzenlemeler ve müşterimizin geliri doğrultusunda verilebilecek azami limit tahsis edilebilecek.

20- Borç yapılandırırken Ziraat’e otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor mu?

- Birleştiren İhtiyaç Kredisinden yararlanan müşterilerimiz bankamızdan otomatik ödeme talimatları dahil isteğe bağlı diğer ürünleri talep edebilirler.

21- Kredide bir alt/üst limit var mı?

- Müşterilerimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kredi kartı borç tutarı kredi kullandırımında dikkate alınıyor. Bunun dışında limitimiz bulunmuyor.

22- Yapılandırmadan sadece Ziraat Bankası ile çalışanlar mı yararlanacak, Ziraat’te hiç hesabı olmayanlar da yararlanabilecek mi? Bunun için Ziraat’te hesap mı açılacak?

Ürünümüz sadece bankamız müşterilerine yönelik değildir. Mevcut müşterilerimiz yanında Türkiye’de bireysel kartı olan, Bankamızda hesabı olmayan tüm kişilere yöneliktir.

Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019) 2
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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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