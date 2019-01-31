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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Taksit ve modaya uyum kaygısı israfı artırıyor

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Taksit ve modaya uyum kaygısı israfı artırıyor

Ticaret Bakanlığınca açıklanan Türkiye İsraf Araştırması'na göre, bireylerin yüzde 37'sinin satın alıp hiç giymediği ayakkabı ve kıyafetleri bulunurken, yüzde 36,8'i gardrobunu modadaki değişimlere göre düzenliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı taksit olanaklarının fazla olmasının alışveriş iştahını artırdığını ifade ediyor.

Türkiye İsraf Araştırması'na göre, bireylerin yüzde 37'sinin satın alıp hiç giymediği ayakkabı ve kıyafetleri bulunuyor, yüzde 36,8'i gardrobunu modadaki değişimlere göre düzenliyor.

AA muhabirinin araştırmadan derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, bir araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri iş birliğinde, anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaya 2 bin 209 tüketici katıldı.

Anket sonuçları, insanların sadece giyinme ihtiyacını gidermek için değil isteklerini, hayallerini gerçekleştirmek, dünyada sahip oldukları veya olmak istedikleri hakkında mesaj vermek için de giyim alışverişi yaptığını ortaya koydu.

Tüketicilerin kalite, ürünün ham maddesi ve üretim koşullarını gözetmeden, yeniye sahip olma içgüdüsüyle ürün satın aldığı tespitine yer verilen çalışmaya katılanların yüzde 51,7'si ihtiyaç duydukça giyim alışverişi yaptığını belirtirken, yüzde 18,5'i mevsimlik, yüzde 12,7'si ayda bir, yüzde 7'si iki haftada bir, yüzde 3,8'i de haftada bir giysi satın alıyor.

Gelir düzeyi açısından bakıldığında ise tüm gelir gruplarında giysi alışverişini ihtiyaç duydukça yaptığını belirtenler arasında aylık "1.405-3.000 lira" aralığında kazancı olanlar yüzde 53,8 ile ilk sırada yer aldı.

Anket çalışması, "10 bin lira ve üzeri" gelir grubunda olan ve ayda bir giyim alışverişi yaptıklarını belirtenlerin oranının yüzde 25, "7 bin 500-10 bin lira" gelir grubundaki en az haftada bir giysi satın aldıklarını belirtenlerin oranı da yüzde 17,4 olduğunu ortaya koydu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 37'SİNİN HİÇ KULLANMADIĞI GİYİM EŞYALARI VAR

Ankete katılanların yüzde 38,7'si giyime ayda 100 lira, yüzde 28,6'sı 101-200 lira, yüzde 19,2'si 201-300 lira, yüzde 5,2'si de 501 lira ve üzerinde harcama yaptığını ifade ederken, cinsiyet açısından aylık giyim harcaması tutarı istatistiksel olarak anlamlı değişiklik göstermedi.

Katılımcıların yüzde 37'si satın alıp hiç giymediği ayakkabı ve kıyafetleri olduğunu belirtirken, yüzde 46'sı da taksit olanaklarının fazla olmasının alışveriş iştahını artırdığını bildirdi.

Bu kişilerin yüzde 36,8'i gardrobunu modadaki değişimlere göre düzenlemeye çalıştığını ifade etti. Markası için bir giyim eşyasına daha fazla ödemeyi göze alanların oranı da yüzde 35'i buldu.

ESKİ GİYSİLER İHTİYACI OLANLARA VERİLİYOR

Öte yandan katılımcıların yüzde 37,2'si giymediği giysi ve ayakkabıları giysi kumbaralarına, yüzde 27,4'ü çöpe attığını, yüzde 62,5'i ihtiyacı olana verdiğini belirtti.

Ayrıca, bireylerin yüzde 65,3'ü ihtiyacı doğrultusunda alışveriş planı yaptığını, yüzde 69,5'i kalite ve fiyat yönünden bütçesine en uygun olan giysileri aldığını ifade etti.

Cinsiyet açısından bakıldığında kadınların "kalite ve fiyat yönünden bütçeye en uygun olanı tercih etme", "giyilmeyen giysi ya da ayakkabıları ihtiyacı olanlara verme" davranışlarına daha yüksek oranda katıldıkları ortaya çıktı.

GEREKSİZ "ÇEYİZ" HARCAMALARI İSRAFI ARTIRIYOR

Çalışma, çeyiz hazırlamada geleneklere aşırı bağlılığın tüketiciyi olumsuz yönde etkileyebildiğini de ortaya koydu.

Evlenecek genç kızlar için bazı yörelerde yapılan aşırı giyim ve çeyiz hazırlama harcamaları çoğu kez bireylerin gerçek giyim ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalırken, söz konusu harcamalar para, zaman, iş gücü gibi kaynakların israfına yol açıyor.

Bu açıdan bakıldığında ankete katılanların yaklaşık yüzde 28'i gelenek ve göreneklerin baskısıyla alışveriş yaptıklarını belirtti. Yarıdan fazlası çeyiz olarak aldıkları veya kendilerine hediye edildiği halde kullanmadıkları eşyalarının bulunduğunu ifade etti.

Üniversite ve lisansüstü eğitim görmüş olanlarda çeyiz olarak alınan ya da hediye edilen fakat kullanılmayan çok ürün olduğunu söyleyenlerin oranının diğer öğrenim düzeylerinden yüksek olması dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 55,8'i nişan, düğün, bayram gibi özel günlerde bütçeyi zorlayan alışveriş yaptığını kaydetti.

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