Taksit taksit barış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTaksit taksit barış
GeriEkonomi Taksit taksit barış
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Neşe KARANFİL-Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
01.05.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Taksit taksit barış

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Taksit taksit barış

Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı dev barış paketi dün Meclis’e sevk edildi, bugün komisyonlarda görüşmelerine başlanması bekleniyor. Paket yasalaştığında devlete tüm borçlar 18 eşit taksit veya kredi kartına taksitle ödenebilecek.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın açıkladığı sürpriz barış paketinin detayları belli oldu. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, her türlü borç ve cezayı ilgilendiren pakette vergi ve SGK prim borçları 18 eşit taksitte ödenebilecek. Daha önce borçlarını yeniden yapılandıranlar da bu haktan yararlanabilecek. İmar barışında ise milat 31 Aralık 2017 olacak. Bağkurlular’ın durdurulan sigortalılıkları yeniden yapılandırmayla tekrar başlatılacak.

Vergi, imar barışı getiren, emeklilere de iki bayramda 1000’er lira ikramiye ödenmesini içeren tasarı pazartesi akşamı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.

VERGİ BARIŞI
- Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.

- Yeniden yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve spor kulüplerinde süre 36 aya çıkabilecek. Belediyeler ise 144 eşit taksitle dahi borçları ödeyebilecek. Borçlar kredi kartıyla da tahsil edilebilecek.

- Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

- Vergi borçları yasa yayımlandıktan sonraki 4. aydan sonra, sosyal güvenlik borçları da izleyen 3. aydan itibaren ödenecek. Başvurular ise yasa çıktıktan sonra izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidi kapsam dışı olacak.

PRİM BORÇLARI
- Mart 2018’den önceki SGK’ya ilişkin idari para cezalarında da, ana paranın yüzde 50’sinden vazgeçilecek. Bağ-Kurlular borçlarını yeniden yapılandırır ve borçlarının ilk taksidini öderlerse, genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

- Genel Sağlık Sigortası gelir testi için daha önce nisan ayına kadar başvuru hakkı verilmişti. Tasarıyla teste başvuru süresi 30 Kasım 2018’e kadar uzatılacak. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar ise yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve borçlarını faizsiz ödeyebilecek.

- Prim borçları nedeniyle Bağ-Kurluluğu durdurulanlara da bir hak verilecek. Bu kişiler 2 ay içinde müracaat eder ve ilk taksit döneminde borçlarının tamamını öderse, durdurma işlemi ortadan kalkacak. Ayrıca 31 Mayıs 2018 itibariyle borcu olan Bağkurlular, ödeme veya yeniden yapılandırma yapmazsa sigortalılıkları durdurulacak. Bu borçlar için haciz uygulanmayacak.

MATRAH ARTTIRIMI
- Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırdıkları takdirde, arttırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılmayacak.

- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde, 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20’den az olmamak üzere artıracak.

STOK-KASA AFFI
- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları, vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.

- Mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan malların, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle, kayıt ve beyanlarına eklenmesi sağlanacak. Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık düzeltilecek.

- Eczaneler, stoklarında kayıtlı yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kayıtlarından çıkarabilecekler.

- Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, vergi dairelerine beyan ederek, düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanacak.

EMEKLİYE İKRAMİYE
- Emeklilere ve SGK’dan aylık alanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye verilecek. Ödenen bu ikramiyeler için SGK, Hazine’ye faturayla başvuracak ve Hazine’den tahsil edecek.

GENÇ GİRİŞİMCİYE
- Tasarıyla, genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. İşyeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, Hazine tarafından karşılanacak.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

7 soruda imar barışı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?