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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri"Taksit sayısının 8 aya çıkarılması kuyum sektörüne nefes aldıracak"
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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

"Taksit sayısının 8 aya çıkarılması kuyum sektörüne nefes aldıracak"

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"Taksit sayısının 8 aya çıkarılması kuyum sektörüne nefes aldıracak"

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, 30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne nefes aldıracaktır" ifadesini kullandı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, kuyum sektöründe 1 Şubat 2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan kredi kartına taksit yasağının, 22 Ekim 2014'te kaldırıldığını, gelen tepki ve talepler üzerine kuyum sektöründeki alışverişlere 4 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlandığını, sonra yine sınırlama getirildiğini anımsattı.

Bu uygulamanın sektörü zor durumda bırakmasından sonra tekrar 4 taksit imkanı getirildiğini, şu anda ise taksit sayısının 8'e yükseltildiğini aktaran Özgenç, "Vatandaşın aklında taksit yasağı oluştuğundan dolayı işlerde beklenilen artış olmadı." ifadesini kullandı.

Taksit uygulaması yapılmadığı dönemde altın satışının oldukça azaldığını, kuyum sektöründe işlerin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Özgenç, "Vatandaş ise ihtiyacı olduğu takıyı zor alıyordu. İmalatçısından perakendeci esnafına kadar yeterli alışveriş yapılamıyordu. Dernek olarak, taksit yasağı uygulamasına karşı gösterdiğimiz direnç ve yoğun bir kamuoyu oluşturmamız üzerine taksitlendirmenin tekrar uygulamaya konulması kuyum sektörüne derin bir nefes aldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Özgenç, altın fiyatının günden güne arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Haliyle yeterli miktarda nakit para bulunmadığında kredi kartı, burada vatandaşa imkan sağlayıcı ve önemli bir ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu da demek oluyor ki nakit para kıtlığının yaşandığı bu dönemlerde taksit imkanları kuyum sektörüne can suyu olacak kadar önemlidir. BDDK'nın taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkarması, 30-35 bin kuyumcu esnafı ve 5-6 bin üreticisiyle, yaklaşık 500-600 bin kişinin geçimini sağladığı kuyum sektörüne nefes aldıracaktır. Gecikmişte olsa bu kararın verilmesi kuyumcular açısından kısmen de olsa olumlu oldu." 

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