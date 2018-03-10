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Taksim Camii’nin son hali böyle görüntülendi! İşte açılış tarihi

DHA
10.03.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı’nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Taksim Camii’nin son hali böyle görüntülendi İşte açılış tarihi

Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda.

Taksim Camii’nin son hali böyle görüntülendi İşte açılış tarihi

İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak. Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek.

Taksim Camii’nin son hali böyle görüntülendi İşte açılış tarihi

Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planlanan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Taksim Camii’nin son hali böyle görüntülendi İşte açılış tarihi

 

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