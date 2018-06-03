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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
03.06.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Taksilerde yeni dönem! UBER kriterleri geldi

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Taksilerde yeni dönem! UBER kriterleri geldi

İstanbul’da UKOME’nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs’tan itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi. Yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve son günlerde gündemden düşmeyen UBER araçları gibi siyah renkte olacak.

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını belirtti. İBB’nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığına dikkat çeken Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da “taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması” anlamına geldiğini vurguladı. Yılmaz, “UKOME’nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak” dedi.

ÖTV’SİZ YENİLEME

Habertürk'ün haberine göre; Ticari araçların ÖTV’siz yenilemesine imkân sağlayan usul ve esasların 2016’da Resmi Gazete’de yayımlandığını ve ÖTV’siz yenilemenin 30 Haziran 2019’a kadar geçerli olacağını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: “İstanbul’da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV’siz yenileme uygulamasından yararlandı. UKOME’de alınan karara göre, ÖTV’den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul’da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir.”

TURKUAZ VE SİYAH İTAKSI İLE BAŞLADI

Turkuaz ve siyah taksi dönemi, İstanbul’daki mevcut taksileri ve taksici esnafını teknolojiyle buluşturmak için 7 Aralık 2017’de hayata geçirilen iTaksi uygulaması ile başladı. Turkuaz taksi, elektrikli ve D segmenti (üst orta sınıf büyük) araçlarla beraber konfor oranını biraz daha yükseltip, normal taksi plakalarının yer alacağı bir taksi. Siyah taksi ise E segmenti veya VIP denilen bir taksi. Siyah lüks taksiler ocak ayında Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nin bünyesinde hizmete başladı.

ŞOFÖRLERE TUDES DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek adına araçlarla birlikte şoförler için “TUDES” adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu belirten TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, şunları söyledi: “Yeni düzenleme ile şoför esnafı iğneden ipliğe denetlenerek, kötü niyetli şoförler sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite gelecektir. Artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını söyleyebilirim. Avrupa’da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini sevinçle söylemek istiyorum.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.06.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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