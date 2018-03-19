Taksicilerin Uber’e saldırıları artıyor!

Müşteri almak için AVM’ye giden Uber sürücüsü Kemal Kuru, onlarca kişinin saldırısına uğradı. Üç dişi kırılan Kemal Kuru, “10 kişi beni kollarımdan tutup dakikalarca dövdü. Yorulunca bıraktılar. Tepki gösterdim, tekrar gelip dövdüler. Her tarafım kan içerisinde kaldı. Taksicilerin yanında AVM’de bekleyen dolmuş şoförleri de vardı” dedi. Maslak’ta müşteri bekleyen iki çocuk babası 47 yaşındaki Uber sürücüsü Kemal Kuru, bir AVM’de gerçekleştirilen konser sonrası gelen çağrı üzerine müşteriyi almak için yola çıktı. Ayazağa yoluna giren Kuru, müşterisini alacağı noktaya ulaşmak için AVM’nin güvenlik noktasına geldi. Kemal Kuru, başından geçenleri şöyle anlattı: “Dakikalarca dövdüler beni. Sonra adamlar yorulup beni yere bıraktı. Araçlarına doğru yürüdüler. Ben ayağa kalkıp, tepki gösterdim. ‘Kaç kişi gelmiş beni dövüyorsunuz’ dedim. AVM’nin güvenlik görevlileri beni içeri aldı. Polisi aradım. Araçtan inip, beni dövenlere tepki gösterdim.Sonra adamlar dönüp tekrar beni dövdüler. Sonra polislerle birlikte karakola gittim. Darp raporu alıp şikayetçi oldum.”

İÇERİYE YABANCI SOKMUYORLARMIŞ

10 aydır UBER’e kayıtlı bir araçta şoför olarak çalıştığı söyleyen Kemal Kuru, “Benim ailem var, okula giden iki çocuğum var. Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz. Sonradan öğrendim, orada bekleyen dolmuşçular kişi başı 10 liraya müşteri alıp, metroya bırakıyormuş. Taksiciler ve dolmuşçular oraya kimseyi sokmuyormuş. Benim aracıma bir müşteri bindiğinde benimle ilgili bütün bilgileri görüyor. İnsanlar bizi tercih ediyor. Taksicilerin kendilerini düzeltmesi gerekiyor” dedi.

GÖKBAKAR: BARBARCA YAKLAŞIMI KINIYORUM

ÜNLÜ komedyen Şahan Gökbakar, taksi-Uber tartışmasına dahil oldu. Sosyal medya hesabından düşüncelerini dile getiren ünlü komedyen, “Uber sürücülerine karşı yapılan barbarca yaklaşımı kınıyorum. Taksilerin bu zihniyeti ve sınır bilmez hareketleri zaten Uber’in neden tercih edildiğini açık kanıtı niteliğinde değil mi? Gittiğim yurtdışı seyahatlerde ben de keyifle kullanıyorum” açıklamasını yaptı.